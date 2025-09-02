晴時多雲

娛樂 最新消息

直擊黃偉晉、邱鋒澤香港演唱會！紀卜心、荳荳累到沒靈魂

紀卜心（前排左）和荳荳到香港直擊邱鋒澤（後排左二）、黃偉晉的演唱會後台。（八大提供）紀卜心（前排左）和荳荳到香港直擊邱鋒澤（後排左二）、黃偉晉的演唱會後台。（八大提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕八大《娛樂百分百》為回應海外粉絲期待，節目特別企劃「現在就出發！」特派紀卜心、荳荳前往香港，並臨時舉行快閃見面會，現場立刻聚集大批粉絲熱情包圍，讓紀卜心、荳荳直呼感動。此外，兩人也特地前往在當地舉辦演唱會的黃偉晉、邱鋒澤，不僅是探班，更重要的是為他們的表演加油打氣。

紀卜心和荳荳隨著《娛樂百分百》團隊現身香港，利用網路的力量，測試有沒有節目的忠實觀眾能現身推薦在地人認證的美食和景點；荳荳透露一開始真的很擔心，「太多未知數了，加上我們的通告時間很早，早上8、9點很怕大家還在睡覺，根本沒什麼人滑手機看資訊。」但很幸運真的有粉絲現身幫忙，介紹了很多好吃好玩的地方，有些更主動陪同前往、協助和店家溝通點餐，親切度爆表。

紀卜心（左）和荳荳隨《娛樂百分百》節目到香港。（八大提供）紀卜心（左）和荳荳隨《娛樂百分百》節目到香港。（八大提供）

在等待餐點上桌期間，也有隔壁桌的香港民眾熱情趨近，盼能和紀卜心、荳荳合照，更表明自己是《娛樂百分百》的忠實觀眾，讓一行人超感動。

這趟香港行，也曝光荳荳私下養生習慣，即便在炎熱的夏季，奶茶還是喝熱的，甜品也要吃熱的。荳荳表示，因為從小就被教育喝熱的對身體好，所以慢慢養成這項習慣，她笑說：「如果喝冰的或吃冰淇淋，都會有罪惡感，好像在做壞事一樣。」

紀卜心和荳荳趁著到香港的機會，特地前往黃偉晉和邱鋒澤演唱會的後台現場直擊。然而一整天在街頭出外景，頂著炎熱高溫工作的紀卜心，看到黃偉晉與邱鋒澤時已呈現恍神、詞窮，一旁的荳荳則脫口說出：「你們是真唱耶！」立刻被黃偉晉打趣斥責：「廢話！」引起全場爆笑。緊接著，聽到他們演唱廣東歌的實力，不僅荳荳刮目相看，紀卜心也不禁讚美：「你們唱得很好！」再次被黃偉晉開玩笑爆氣回應：「妳又聽不懂！」，笑虧紀卜心和荳荳是沒有靈魂的主持人，讓鏡頭外的工作人員忍不住替雙姝緩頰：「她們真的太累了啦！」

