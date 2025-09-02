許光漢退伍復出不藏了 「熱情忽冷忽熱」內幕流出

許光漢退伍後重啟第二人生，迫不及待迎接全新篇章。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕許光漢上月退伍，近期全面復出，擔任時尚雜誌《ELLE》9月號封面人物。他笑說：「剛退伍的那幾天，我有一種重新走入社會的感覺。」面對鏡頭、訪問、宣傳與拍攝，他坦言沒什麼真實感，「有點像見到一個很久不見的朋友，既緊張又不知道該說什麼」，他妙喻這有如「二度就業」，這一年空白讓他習慣了慢生活的節奏。

許光漢服役期間最大的收穫就是更瞭解自己。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

許光漢表示：「服役這段時間，最大的收穫是更瞭解自己。」規律作息與更多獨處時間，讓他重新檢視過往，回望每一個選擇，「心態上變得更成熟、穩重。以前可能會猶豫不決，現在思緒清楚多了。」他說，不急著釐清未來方向，但更清楚自己的價值觀與喜好，「做每件事之前，都會先問自己：這是我真心想做的嗎？」

許光漢退伍後重啟第二人生，迫不及待迎接全新篇章。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

許光漢坦言，早睡早起讓狀態更好，還開始學外語，韓文、英文都有涉獵，「不想讓這一年白過，至少要讓腦袋持續被刺激。」不過回到現實生活，他自嘲惰性很快回來，「隔天作息就直接打亂了」。談到現階段的關鍵字，他說：「雖然老土，但就是活在當下。」軍旅生活讓他重新與家人相處，交流更深刻，也更懂得表達愛，「我現在會想秀自己的愛，雖然這樣講很奇怪啦」。

許光漢服役期間最大的收穫就是更瞭解自己。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

許光漢說，每種愛都讓自己成長，不論來自家人、朋友、粉絲、工作夥伴，甚至自己，都帶來轉變，也讓他對愛有新的定義，「年輕時想要的愛比較表面，現在越平凡、細小的東西反而越珍貴。對我來說，有人聽懂你說什麼，那就夠了。」他直言，「有一個人了解你的內心，就是難能可貴的愛。」

許光漢退伍後全面復出。（《ELLE》國際中文版雜誌提供）

談演戲熱情，許光漢說：「樂趣一直都有，但熱情有時忽冷忽熱。」就像做喜歡的事，也不可能每天保持熾熱，「不可能每天都泡在熱情裡，那樣會疲乏。所以有時要與所愛保持安全距離，才能永遠保有新鮮感和耐心」，他笑說：「現在我非常、非常、非常有熱情！」因為久未工作，他既期待又有些害怕，「還需要時間去調整」。

在演藝事業高峰去服兵役的許光漢，回首出道十多年，談及自己閃光點時，「這部分我還在發掘，可能需要再給我一點時間」，談成就感，他說：「就是那些以前看不起你的人，看到你現在有點成就時，想讓他們知道：我做到了！」那份小小驕傲，是來自「證明自己可以」。

