男星結婚前收「匿名驗孕棒」！不知對象是誰結局超扯

〔記者林欣穎／台北報導〕曾國城、巴鈺主持緯來《女王大人》邀請麻衣、史丹利、梁赫群、徐瑋吟等人暢談主題「玩笑尺度界線大對決」，其中史丹利透露自己在婚前收到一根未署名的驗孕棒，讓他煩惱好多天。

史丹利自爆收到未署名驗孕棒，不知道對象是誰。（緯來提供）

史丹利透露，結婚前曾在信箱收到未署名的信封，打開裡面竟然是一根兩條線的驗孕棒，當時還單身的史丹利自爆：「有比較多沒帶感情的對象，一直在回想是哪一個，甚至有一個可能還不知道聯絡方式。」兩三天都心神不寧的他，也不敢打電話問，最後才知道是友人的玩笑惡作劇，讓他又氣又無奈。

梁赫群上緯來《女王大人》自認怕老婆。（緯來提供）

個性隨和幽默的梁赫群，在玩笑尺度上竟比想像中更嚴謹。針對「女友出糗，男友在朋友面前開玩笑她出生時智商和臍帶一起被剪掉」的議題，阿Q覺得是高級幽默：「就像如果跌倒大家很安靜不講話會覺得很糗，但大家開始笑，我反而覺得出糗的事情被化解了。」

史丹利覺得如果是情侶兩人私下講可以，但在眾人面前會讓女生更沒面子，麻衣也表示：「感覺有點不舒服。」梁赫群更是心有戚戚焉，坦言老婆Stacey是愛面子的獅子座：「要是她出糗，我沒有救場還在旁邊笑，回家就死定了，要是還補槍『智商和臍帶一起被剪掉』，可能那是我最後的晚餐。」

徐瑋吟分享玩笑話尺度。（緯來提供）

