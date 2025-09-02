晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

男星結婚前收「匿名驗孕棒」！不知對象是誰結局超扯

〔記者林欣穎／台北報導〕曾國城、巴鈺主持緯來《女王大人》邀請麻衣、史丹利、梁赫群、徐瑋吟等人暢談主題「玩笑尺度界線大對決」，其中史丹利透露自己在婚前收到一根未署名的驗孕棒，讓他煩惱好多天。

史丹利自爆收到未署名驗孕棒，不知道對象是誰。（緯來提供）史丹利自爆收到未署名驗孕棒，不知道對象是誰。（緯來提供）

史丹利透露，結婚前曾在信箱收到未署名的信封，打開裡面竟然是一根兩條線的驗孕棒，當時還單身的史丹利自爆：「有比較多沒帶感情的對象，一直在回想是哪一個，甚至有一個可能還不知道聯絡方式。」兩三天都心神不寧的他，也不敢打電話問，最後才知道是友人的玩笑惡作劇，讓他又氣又無奈。

梁赫群上緯來《女王大人》自認怕老婆。（緯來提供）梁赫群上緯來《女王大人》自認怕老婆。（緯來提供）

個性隨和幽默的梁赫群，在玩笑尺度上竟比想像中更嚴謹。針對「女友出糗，男友在朋友面前開玩笑她出生時智商和臍帶一起被剪掉」的議題，阿Q覺得是高級幽默：「就像如果跌倒大家很安靜不講話會覺得很糗，但大家開始笑，我反而覺得出糗的事情被化解了。」

史丹利覺得如果是情侶兩人私下講可以，但在眾人面前會讓女生更沒面子，麻衣也表示：「感覺有點不舒服。」梁赫群更是心有戚戚焉，坦言老婆Stacey是愛面子的獅子座：「要是她出糗，我沒有救場還在旁邊笑，回家就死定了，要是還補槍『智商和臍帶一起被剪掉』，可能那是我最後的晚餐。」

徐瑋吟分享玩笑話尺度。（緯來提供）徐瑋吟分享玩笑話尺度。（緯來提供）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中