娛樂 電影

義大利國寶級影后自爆「恐飛症」 怕搭機掰了拍片機會和頒獎典禮

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕義大利國寶級影后瑪姬麗塔貝在療癒電影《十分鐘新鮮事》飾演一名心理諮商師，為遭逢婚姻與事業雙重危機的病人開出了極有趣的處方箋：要她每天去做「十分鐘」人生從未做過的事，順利助她走出憂鬱陰霾。她的金句「能摧毀人類靈魂的，就是懦弱」，不僅激勵了女主角的人生轉變，也讓自己入圍義大利銀緞帶獎最佳女配角。

瑪姬麗塔貝憑《十分鐘新鮮事》入圍銀緞帶獎最佳女配角。（海鵬提供）瑪姬麗塔貝憑《十分鐘新鮮事》入圍銀緞帶獎最佳女配角。（海鵬提供）

瑪姬麗塔貝出生於羅馬，大學時代主修戲劇藝術，畢業後即開始接觸影視產業。曾以電影處女作《第二個晚上》贏得「義大利金球獎」最佳新演員獎。1990年，更以《人頭獅身的一週》奪下西班牙「聖賽巴提昂國際影展」影后大獎，隔年再以《車站》榮獲「義大利奧斯卡」及「義大利影評人協會」雙料影后大獎。

淬鍊10年、演技越發精湛的瑪姬麗塔貝，幾乎年年與獎結緣，光是「義大利奧斯卡」就有著入圍17次的驚人紀錄。她美貌與演技兼備，從影至今近40年、獲得超過45座演技大獎，其中包括與南尼·莫瑞提再度合作的電影《媽媽教我愛的一切》讓她奪下第五座義大利奧斯卡獎座，被譽為義大利影壇的得獎機器。

義大利影后瑪姬麗塔貝以45座獎座傲視影壇，被譽為義大利影壇的得獎機器。（海鵬提供）義大利影后瑪姬麗塔貝以45座獎座傲視影壇，被譽為義大利影壇的得獎機器。（海鵬提供）

有趣的是，瑪姬麗塔貝戲外也自承有弱點，原來她有「恐飛症」，但雖然非常害怕飛行，卻總讓自己勇敢嘗試，不願因此阻止了她的旅行。但她也透露因此錯失一些機會，「有時我不得不放棄很多美好的事物：想邀請我的國際影展，甚至拍攝地太遠的電影」。《十分鐘新鮮事》，將於本周五（5日）在台上映。

