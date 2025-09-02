麻衣被酸「賺台灣人的錢」動怒 鬆吐心聲揭日本職場內幕

〔記者林欣穎／台北報導〕曾國城、巴鈺主持緯來《女王大人》邀請麻衣、史丹利、梁赫群、徐瑋吟、心理諮商師海苔熊與演員阿Q及人氣網紅飛迅、板橋王先生展開「玩笑尺度界線大對決」，節目拋出「若開玩笑說女同事因經痛請假剛好能躲掉會議」的案例，眾人掀起兩派論戰。

麻衣昔被嗆罕見動怒火。（緯來提供）

麻衣上緯來《女王大人》分享被開玩笑動怒火 。（緯來提供）

麻衣提到在日本，男生若拿女生月經來開玩笑，會被視為性騷擾。史丹利也補充道：「日本現在連對同事說『加油』都不行，會被認為職權騷擾！讓對方覺得你是不是瞧不起我，為什麼要叫我加油！」讓人聽了瞠目結舌。梁赫群則表示：「但如果我真的很忙，你們來叫我加油，我也會覺得你們在故意弄我。」被眾人視為玻璃心代表。

麻衣也分享自己曾遇過讓她難得動怒的玩笑：「以前常出外景，天氣很熱要爬山、下水，又一個人來台灣打拚很辛苦，結果卻被某集節目來賓說：『誰叫妳來台灣，賺我們台灣人的錢。』已經超越玩笑的範圍，讓麻衣覺得很受傷。」

史丹利（左起）、麻衣、主持人巴鈺、網紅板橋王先生、心理諮商師海苔熊、演員阿Q、主持人曾國城、網紅飛迅、梁赫群、徐瑋吟，上緯來《女王大人》展開「玩笑尺度大對決」。（緯來提供）

