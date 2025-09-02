晴時多雲

娛樂 電影

許光漢只要太帥就剪掉！笑言片中沒他被張艾嘉虧「有那麼帥嗎」

〔記者許世穎／香港報導〕「亞洲男神」許光漢主演的奇幻愛情片《他年她日》上週選在浪漫七夕在香港舉辦記者會展開全亞洲宣傳，監製張艾嘉透露太帥、看起來太「許光漢」的鏡頭就剪掉，讓許光漢笑說：「會不會結果都剪光了，影片沒有我？」讓張艾嘉當場虧他：「你有那麼帥嗎？」逗笑眾人。

許光漢在片中飾演的「薯仔」留著長髮，他說當張艾嘉得知他過去未以長髮演電影，因此決定讓他獻出長髮造型初體驗。他笑言假髮很飄逸，還想試著綁馬尾，導演龔兆平則說有時候他的臉被頭髮遮住而NG，女主角袁澧林更笑爆兩人吻戲「接吻『接』的是頭髮！」

許光漢（左）和袁澧林上週一同在香港宣傳《他年她日》。（甲上提供）許光漢（左）和袁澧林上週一同在香港宣傳《他年她日》。（甲上提供）

除了長髮造型，張艾嘉也補充還幫許光漢帥臉加上雀斑：「這不是大家想像的光漢，作為演員有機會去嘗試不一樣的樣子，對他來說是一個很好的挑戰。」袁澧林則透露第一次見到許光漢驚覺「頭跟臉好小」，讓許光漢聽了直呼：「妳的臉才小吧！」更說袁澧林看似古靈精怪，但也有獨特的想法和穩重的一面。

片中許光漢年齡跨度大，但還是找來兩個童星分別詮釋了小孩及少年時期的他，3人眉宇間真的頗為相像，讓張艾嘉第一次看到他們照片拼在一起還以為是AI生成的。許光漢更補充，3人的代號分別為「小薯、中薯、大薯」，張艾嘉 聽了竟說出諧音哏：「不好意薯」，讓大家當場笑歪，原來是許光漢前一天搞笑跟她說的。

許光漢在《他年她日》首度頂著長髮造型拍電影。（甲上提供）許光漢在《他年她日》首度頂著長髮造型拍電影。（甲上提供）

電影描述一場毀天滅地的大地震之後，世界被一道矗立於海中央的「重力牆」分隔成「優日區」與「長年區」，兩區時間與重力規則完全相反，對優日區的安晴（袁澧林飾）來說，一天只是日常的延續，對長年區的薯仔（許光漢飾）而言，卻是一年的成長。兩人經歷了跨時空的相遇後，意外展開一場刻骨銘心的奇幻愛戀。《他年她日》將於10月3日中秋連假全亞洲同步盛大上映。

