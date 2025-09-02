不只江蕙怕過生日！這些藝人也超怕尷尬 大S還被「挑釁」

〔記者陳慧玲／專題報導〕天后江蕙昨（1日）晚在台北小巨蛋舉行最終場演唱會，過程有笑有淚，23場演出落幕，但她留給歌迷的感動還久久不退。雖然昨天是江蕙生日，但在後台「蛋糕勿近」，在台上有歌迷想唱生日快樂歌給她聽，她也「柔性勸退」，其實不只江蕙不愛慶生，許多藝人也都不喜歡過生日，理由各不同，但都有自己的堅持。

歌迷想幫江蕙唱生日快樂歌，被她柔性勸退。（寬宏提供）

昨有歌迷集資送花到小巨蛋，祝福江蕙生日快樂、身體健康，場內也有不少歌迷高舉生日快樂布條，江蕙心中雖感謝，但仍堅持不在台上過生日，婉拒歌迷為她唱生日快樂歌，改以《甲你攬牢牢》送給大家。江蕙這次巡演「圈粉」很多年輕歌迷，她昨在台上風趣說：「卯死了！（賺到了）」還笑說和30歲的歌迷群是「同梯」。

江蕙開唱，歌迷高舉生日祝福。（翻攝自寬宏影片）

江蕙23場演唱會完美落幕。（寬宏提供）

有些人喜歡過生日，遇到「生日月」可以連切好幾次蛋糕慶祝，但其實演藝圈不少藝人不愛過生日，讓人印象深刻的是大S，過去她曾在節目中公開表示：「我現在從不過生日，因為我很怕記得年齡這回事，我從23歲後就決定忘掉年齡這回事。」某次錄影剛好遇到大S生日，Ella故意對她唱生日快樂歌，大S當場抗議：「有完沒完啊？我真的覺得很尷尬。」另外小S也曾開玩笑「挑釁」大S，笑說：「我知道我姊一定會抓狂。」不過還是對著大S說「Happy Birthday！」

好人緣的任賢齊，每年生日都收到很多祝福，但某次巡演中遇到他生日，他還跟身邊工作人員說：「誰搞慶祝我馬上翻臉！」其實快接近他生日時他就叮嚀工作人員：「不要幫我搞什麼慶祝，禮物不要送，蛋糕不用切，你們都健健康康，開開心心，就已經是我最好的禮物。」

修杰楷也是演藝圈出了名怕過生日的藝人，沒想到去年無端捲入朋友的紛爭，事後自嘲：「哇，真的很難忘，然後以後千萬不要說（怕過生日），就是我一開始說我很怕過生日，我說錯了，因為用諧音來講，就是『修怕』（台語：打架）過生日，以後我不應該再說我怕過生日。」

