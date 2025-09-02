曾子益演毒販惡行曝光 遭警追捕被親情逼到投降

王瞳在《好運來》被曾子益狹持。（民視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕曾子益在民視八點檔《好運來》販毒惡行曝光，逃亡過程在警匪追捕下走投無路，最終在親情與背叛的雙重壓力下選擇束手就擒。這場張力十足、情感滿載的戲，讓曾子益直呼：「這一個月都處在極度緊繃狀態，感覺好像吃了大補丸！」

在驚險的追逐戲中，曾子益飾演的「楊克帆」為了滅證不惜開車衝下山坡，卻沒料到早已遭至親好友背叛。他透露，為了揣摩角色的憤怒與絕望，幾乎將自己完全沉浸其中，導致免疫力失衡，背部長帶狀疱疹，還得吃藥控制，又癢又痛相當折磨，「不過看到成品這麼精彩，一切真的很值得」。他也笑說，這次演出讓自己在反派詮釋上有了不一樣的感受。

王瞳（左）在《好運來》被曾子益狹持。（民視提供）

曾子益（左起）在《好運來》狹持王瞳（右），何豪傑、黃文星、劉至翰追捕。（民視提供）

成功破獲這樁毒品案的關鍵人物，就是王瞳飾演的臥底「孟婷」。王瞳坦言，近期拍攝對她而言不只是心力交瘁，更像是體力極限挑戰，「就像比了一場鐵人三項」。她笑說，連日馬不停蹄的外景、棚內拍攝，加上大場面打戲，讓自己全身起疹、過敏不斷。雖然辛苦，但她仍樂觀表示：「只要觀眾看到最終成品覺得值得，我就開心。」

劇中，曾子益走投無路時到醫院找奶奶謝瓊煖，尋求唯一的依靠。謝瓊煖飾演的「勝男」以溫柔慈愛的語氣，回憶孫子兒時夢想，並感性勸說：「一個人的生命很長，誰能保證永遠不走錯路？最重要的是懂得回頭。」這段親情攻勢徹底瓦解了曾子益的心防，讓他自願投案。

曾子益在《好運來》情緒爆發，一場戲淚崩展現演技突破。（民視提供）

謝瓊煖（右）在《好運來》說服曾子益投案。（民視提供）

曾子益表示，與謝瓊煖對戲時完全被對方的能量感染，「瓊煖姐一摸我的頭，我就立刻淚崩！她給我滿滿的力量，讓我能真實體會克帆最脆弱的一面」。拍攝當下，謝瓊煖其實因頭部受傷包著繃帶，忍到拍完才笑著喊：「我的頭超癢啦！」逗樂現場工作人員。兩人敬業演出，讓現場屏氣凝神，也讓觀眾見證到演員之間最真摯的情感交流與爆發力。

