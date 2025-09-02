晴時多雲

娛樂 電視

舒淇、李心潔聯手「復活死刑犯」 7日私刑復仇震撼曝光

〔記者李紹綾／台北報導〕舒淇、李心潔、賈靜雯主演的Netflix影集《回魂計》，今（2日）公布主預告與主海報，以一場神秘的復活儀式揭開「七日復仇」的序幕。預告中首次揭露三位女兒方郁婷、林廷憶與陳昕葳所遭遇的不幸事件，以及背後隱藏的黑暗祕密。擅於操縱人心的罪犯傅孟柏，五年前在遭判死刑前，究竟對這三位母親舒淇、李心潔與賈靜雯的女兒做了什麼？而這場復仇計畫，又將把三位母親推向怎樣的道德與人性深淵。

舒淇、李心潔在《回魂計》復活極惡反派傅孟柏。（NETFLIX提供）舒淇、李心潔在《回魂計》復活極惡反派傅孟柏。（NETFLIX提供）

傅孟柏在劇中善於挑撥離間，犯下多起虐待、性侵與殺害少女的罪行後遭判死刑。雖然依法伏法，但受害者家屬舒淇、李心潔卻難以釋懷。在預告中，兩位母親冷冷質問傅孟柏：「你以為你死了，一切就結束了嗎？」然而他毫無悔意。無法接受現狀的兩人，決心不惜代價展開私刑復仇。

林廷憶、方郁婷、陳昕葳在《回魂計》陷廢墟囚困哭喊「救命」場面逼真到窒息。（NETFLIX提供）林廷憶、方郁婷、陳昕葳在《回魂計》陷廢墟囚困哭喊「救命」場面逼真到窒息。（NETFLIX提供）

舒淇、李心潔透過多年前目睹過的「神秘儀式」，將死刑犯傅孟柏從死神手中拉回，讓他重獲生命卻只能苟活七日。被囚禁的傅孟柏遭受殘酷折磨與審判，伴隨李心潔的逼問：「你覺得，我女兒的命值多少錢？我們的痛苦值多少錢？你的命，又值多少錢？」只見他提筆，痛苦而緩慢地填上數字。金錢與罪惡的對照，成了最荒謬也最諷刺的審判，而傅孟柏如今的落魄，也與昔日囂張狂妄的模樣形成強烈對比。

舒淇、李心潔、賈靜雯在《回魂計》聯手飆戲。（NETFLIX提供）舒淇、李心潔、賈靜雯在《回魂計》聯手飆戲。（NETFLIX提供）

預告中還出現名為「PARADISE」的神秘廢墟。廢棄泳池裡擠滿遭拐騙至此的年輕人，其中就包括三位母親的女兒。女孩們哭得撕心裂肺，不斷喊著救命。李心潔的女兒方郁婷滿臉血跡地喊著「對不起，我錯了」，殘酷畫面令人不忍直視。回憶拍攝現場，林廷憶與陳昕葳坦言：「場景逼真到讓人窒息！」

泰國影帝蘇格拉瓦卡那諾在《回魂計》化身神秘鄰居，助力舒淇、李心潔復仇。（NETFLIX提供）泰國影帝蘇格拉瓦卡那諾在《回魂計》化身神秘鄰居，助力舒淇、李心潔復仇。（NETFLIX提供）

林廷憶飾演賈靜雯的女兒，雖倖存卻背負難以啟齒的祕密；舒淇的女兒陳昕葳重傷成為植物人，卻似乎握有關鍵線索；李心潔的女兒方郁婷則成為遭受最殘忍對待的犧牲者。當年在廢墟中究竟發生了什麼？三位少女單純美好的友情，如何扭曲成如今的悲劇？也將成為本劇最扣人心弦的謎團之一。然而仇人復活後，該如何復仇，也成為兩位母親的一大難題。畢竟要親手傷人，對普通人而言並非易事。預告最後，舒淇和李心潔甚至在傅孟柏面前討論：「要打哪裡很痛，又不會死的？」寫實呈現慌亂又矛盾的復仇過程。

傅孟柏在《回魂計》挑戰反派極限，七日苟活遭舒淇、李心潔母親私刑逼問。（NETFLIX提供）傅孟柏在《回魂計》挑戰反派極限，七日苟活遭舒淇、李心潔母親私刑逼問。（NETFLIX提供）

同為受害者家屬的賈靜雯，身為律師，一開始以專業與正義之姿全力協助舒淇與李心潔，堅定表示：「身為你們的代理律師，我們沒有任何隱瞞，坦誠相見。」然而當她意外得知傅孟柏竟「死而復生」時，內心震驚不已。隨著劇情推進，這位原本最強調「同一陣線」的律師，卻逐漸顯露出難以捉摸的一面，似乎也隱藏著不為人知的祕密。另一方面，傅孟柏的母親鍾欣凌冷漠表示：「他自己造的罪孽，就要自己承擔。」她不僅毫不維護兒子，甚至要他「為了家族做好犧牲的準備」。隨著張家隱晦詭譎的祕密逐步揭露，復仇計畫也在暗潮洶湧的對抗中陷入僵局。當李心潔目睹傅孟柏家人依然過著富裕安逸的生活，不禁質問：「為什麼同樣是家人過世，他媽就能過得那麼自在？」舒淇更是忍不住憤怒哽咽，大嘆世道不公。

賈靜雯在《回魂計》飾演律師。（NETFLIX提供）賈靜雯在《回魂計》飾演律師。（NETFLIX提供）

幸好，這條復仇之路並非孤身奮戰。德泰混血新星尹浩宇在劇中飾演一位同樣因失去摯愛而心懷仇恨的青年，因奶奶住院而結識舒淇，並堅信傅孟柏就是害死奶奶的元凶，於是毅然加入復仇計畫，成為舒淇、李心潔的重要助力；泰國影帝蘇格拉瓦卡那諾則飾演舒淇的鄰居，一名經營小店的老闆。看似憨厚，實則深知整起詐騙事件的黑幕，他對李心潔的一句：「讓我幫你吧！」更為復仇增添關鍵力量。

德泰混血新星尹浩宇在《回魂計》成為舒淇、李心潔復仇聯盟一大助力。（NETFLIX提供）德泰混血新星尹浩宇在《回魂計》成為舒淇、李心潔復仇聯盟一大助力。（NETFLIX提供）

《回魂計》不僅雲集舒淇、李心潔、賈靜雯等華語重量級女星，還由傅孟柏再度挑戰詮釋人性陰暗的反派角色，更有方郁婷、林廷憶、劉主平、陳昕葳等新生代演員帶來驚艷表現。劇組更遠赴海外實地取景，從氛圍到細節皆力求真實，將觀眾帶進充滿壓迫與張力的世界！如此強強聯手的陣容與規格，使《回魂計》尚未開播，便已成為年度最受期待的話題影集之一。

鍾欣凌在《回魂計》飾邪教教主，要兒子傅孟柏「為自己造的罪孽承擔」。（NETFLIX提供）鍾欣凌在《回魂計》飾邪教教主，要兒子傅孟柏「為自己造的罪孽承擔」。（NETFLIX提供）

Netflix原創華語影集《回魂計》以一場發生在虛構城市「班佧」的詐騙綁架案為背景，講述兩位母親汪慧君（舒淇 飾）和趙靜（李心潔 飾）因仇恨而結盟，為女兒所遭受的苦難展開復仇，卻發現救贖遙不可及的懸疑故事。在充斥欺騙與操控的危險世界裡，她們不僅要面對各自內心的陰影，還必須做出撕裂人心的抉擇。為了替摯愛的女兒報仇，在一名神女的協助下，她們將兇手張士凱（傅孟柏 飾）復活、施以酷刑，甚至勒索兇手的母親索取贖金。然而，無論對兇手施加多少痛苦，憤怒始終無法平息。一位復仇的母親，究竟能為女兒走到多遠？而當關於事件真相的黑暗祕密逐漸浮現，她們的友誼也被推向極限，迫使她們正視並挑戰自己道德的界線。該作將於2025年10月9日Netflix全球上線。

