何如芸碎碎念上身 一席話印證小孩不能偷生

何如芸今天忽然碎碎念上身。（翻攝自何如芸臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕辣媽女星何如芸育有2子，目前都在新加坡求學，她常分享與兒子們互動，今（2）日竟以「老媽」口吻在臉書發文碎碎念：「很多人問我怎麼只寫弟弟很少寫哥哥，因為哥哥常常對我寫的他，很有意見。」

何如芸接著繼續碎念，透露哥哥說他有「肖像權」，文章要給他先看過，不然就要求整篇刪除，「搞了幾次之後我也火了，冷靜想想，其實他也沒錯，也真的和我小時候一樣，是個反骨難搞的孩子，冷的時候很冷，要看他高興」，何如芸這番話，印證小孩不能偷生嗎？

請繼續往下閱讀...

然後，何如芸又說，最近哥哥不太一樣，會一直報告雞毛蒜皮小事，讓她受寵若驚，「昨天晚上，他打電話問我該選什麼科系」，當然最近哥哥也跟何如芸分享很多生活大小事，她真的有被嚇到。

母子對話最後，何如芸突問哥哥：「你覺得和弟弟，我比較疼誰？」哥哥回答：「你比較不會罵弟弟，可是我想，你比較疼我！」真的還是小孩，傻瓜，對母親來說，當然都愛啊！

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法