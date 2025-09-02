晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

何如芸碎碎念上身 一席話印證小孩不能偷生

何如芸今天忽然碎碎念上身。（翻攝自何如芸臉書）何如芸今天忽然碎碎念上身。（翻攝自何如芸臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕辣媽女星何如芸育有2子，目前都在新加坡求學，她常分享與兒子們互動，今（2）日竟以「老媽」口吻在臉書發文碎碎念：「很多人問我怎麼只寫弟弟很少寫哥哥，因為哥哥常常對我寫的他，很有意見。」

何如芸接著繼續碎念，透露哥哥說他有「肖像權」，文章要給他先看過，不然就要求整篇刪除，「搞了幾次之後我也火了，冷靜想想，其實他也沒錯，也真的和我小時候一樣，是個反骨難搞的孩子，冷的時候很冷，要看他高興」，何如芸這番話，印證小孩不能偷生嗎？

然後，何如芸又說，最近哥哥不太一樣，會一直報告雞毛蒜皮小事，讓她受寵若驚，「昨天晚上，他打電話問我該選什麼科系」，當然最近哥哥也跟何如芸分享很多生活大小事，她真的有被嚇到。

母子對話最後，何如芸突問哥哥：「你覺得和弟弟，我比較疼誰？」哥哥回答：「你比較不會罵弟弟，可是我想，你比較疼我！」真的還是小孩，傻瓜，對母親來說，當然都愛啊！

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中