娛樂 音樂

隋棠婆婆超斜槓！曾搭檔郭台銘選總統 重拾驚人身分11月又有大計劃

〔記者陽昕翰／台北報導〕賴佩霞是隋棠的婆婆，她曾與郭台銘搭檔角逐總統大選，身分多元的她近年多投入戲劇演出，幾乎讓人忘了她其實是以歌手身分出道。

賴佩霞在舞台上唱得很盡興。（尚時代文創娛樂提供）賴佩霞在舞台上唱得很盡興。（尚時代文創娛樂提供）

其實賴佩霞曾發行過4張個人專輯，精通國語、台語、西洋歌曲及經典老歌。上周日她在台東開唱，吹著徐徐微風，與樂手帶來一連串組曲，並向台東卑南族傳奇歌手萬沙浪致敬。

賴佩霞曾發行多張專輯。（尚時代文創娛樂提供）賴佩霞曾發行多張專輯。（尚時代文創娛樂提供）

賴佩霞年初參加「民歌50」小巨蛋演唱會，重拾歌手身分後便欲罷不能，再度被喚起歌唱熱情。這次她受邀到台東參加「那年，我們一起聽的歌」演唱會，演唱經典歌曲《愛你一萬年》，帶動近2000名觀眾齊聲大合唱。

賴佩霞宣布開唱的好消息。（尚時代文創娛樂提供）賴佩霞宣布開唱的好消息。（尚時代文創娛樂提供）

更讓賴佩霞驚喜的是，回到後台竟有歌迷帶著她的4張專輯黑膠唱片來簽名，讓她感動不已。

既然仍有歌迷記得她的歌聲，賴佩霞也許下願望，宣布11月30日將舉辦生平第一場個人演唱會，作為送給自己及至親粉絲「愛的禮物」。

