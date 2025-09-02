林心如、霍建華愛女長太美！陳妍希大讚「想讓她當未來兒媳」

陳妍希（左）兒子小星星與林心如、霍建華8歲愛女小海豚是青梅竹馬。（翻攝自微博、資料照）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星陳妍希與前夫陳曉育有8歲兒子「小星星」，陳妍希近來上節目聊到兒子與她圈內好友林心如、霍建華的8歲愛女「小海豚」是青梅竹馬，從小就玩在一起，陳妍希也大讚，小海豚長得非常漂亮，甚至讓她興起想讓小海豚當未來兒媳的念頭。

陳妍希坦承想認林心如愛女當未來兒媳。（翻攝自微博）

藝人林心如、霍建華婚後作風相當低調，不喜讓女兒露面，更曾被偷拍一家出遊畫面，怒斥媒體侵犯隱私，因此小海豚的長相一直是個謎。不過近日陳妍希上節目提及，兒子小星星與小海豚是從小就常常見面的青梅竹馬關係，更大讚小海豚既漂亮又可愛，陳妍希大方認了，「我想要讓她當我未來的兒媳婦！」

請繼續往下閱讀...

雖小海豚外貌仍未公開，但林心如曾在受訪時透露，女兒的外型、神韻及個性都與霍建華極其相似，如今小海豚的外貌又被陳妍希大力誇讚，再度引發外界好奇。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法