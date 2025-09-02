晴時多雲

娛樂 日韓

IMP.初訪台灣就攻蛋！帥氣7人組週日登場

〔記者鍾志均／台北報導〕日本新生代人氣男團「IMP.」將於週日（7）參加「潮台北 TRENDY TAIPEI J-POP NIGHT」演唱會，首度造訪就登上台北小巨蛋的他們，除了期待見到PINKY.（IMP.粉絲暱稱），也想搜羅台灣美景和美食。

隸屬瀧澤秀明成立的TOBE旗下，IMP.由佐藤新、基俊介、鈴木大河、影山拓也、松井奏、橫原悠毅、椿泰我等7人組成，於2023年8月18日推出首支數位單曲《CRUISIN’》在全世界正式出道，當時MV在YouTube上架一天就突破200萬次瀏覽，當週也拿下ORICON以及Billboard Japan數位榜第一名。

日本新生代人氣男團「IMP.」將於週日參加「潮台北 TRENDY TAIPEI J-POP NIGHT」演唱會。（寬宏提供）日本新生代人氣男團「IMP.」將於週日參加「潮台北 TRENDY TAIPEI J-POP NIGHT」演唱會。（寬宏提供）

首度全員來台的他們事前做了不少功課，成員椿泰我笑說台灣因氣候溫暖，芒果等水果特別美味，此外還有淡水、台北101等許多觀光景點，難得來一趟希望有機會能去觀光；隊長影山拓也則想要去九份。

至於本週日在台北小巨蛋的演出，他們希望能讓來場的朋友們，留下很有「IMPACT」深刻的印象，強調會做好最完美的準備登台，請大家期待當天的演出；據悉IMP.會在週六（6）傍晚先行抵達台北。

潮台北小巨蛋演唱會主視覺。（寬宏提供）潮台北小巨蛋演唱會主視覺。（寬宏提供）

《Trendy Taipei J-POP NIGHT》不僅是一場音樂演出，更是J-POP文化魅力的大集結，七組藝人輪番登場，打造史無前例的日系音樂饗宴；演出將於9月7日（日）晚間6點在台北小巨蛋舉行，購票可洽寬宏售票。

點圖放大header
點圖放大body

