蔣家第四代蔣友柏進軍中國被批不用心 改秀大肌肌

蔣友柏今年5月進軍中國社群小紅書。（翻攝自小紅書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕蔣友柏是蔣家第四代、已故蔣經國孫子，他也是橙果設計創辦人，與女星林姮怡結婚育有一對兒女，因被爆與女助理莊涵雲過從甚密，2018年以離婚收場。

今年5月，蔣友柏再度成為鎂光燈焦點，宣布進軍中國社群平台，不僅展現個人生活態度，還分享收藏故事，透過影片開箱個人衣櫃介紹收藏私人物品，他說：「收藏品？還是奢侈品？其實每一件收藏的東西背後都有沒說出口的故事。」

在蔣友柏最近曝光影片，他把自己練成肌肉型男，分享已持續580天運動，透露每天運動至少45分鐘以上，他說：「我把我運動時間分2個，第一部分先做有氧，先持續24分鐘，之後才開始消耗脂肪，24分鐘到45分鐘已經夠了。」話語中對運動非常投入。

值得注意的是，蔣友柏5月宣布進軍中國社群小紅書，但影片上線後，有網友留言批評技術問題，勸他：「營運能不能用點心？拍攝影片背景音樂重疊，太影響觀感了！」

