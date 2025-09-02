晴時多雲

娛樂 最新消息

戲后變評審！林依晨釜山驚喜頒獎 親曝「追星朴恩斌」內幕

林依晨以評審身分出席全球OTT內容大獎，同時也是頒獎人。（周子娛樂提供）林依晨以評審身分出席全球OTT內容大獎，同時也是頒獎人。（周子娛樂提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕林依晨日前以評審身分前往韓國釜山，出席「全球OTT內容大獎」，不僅展現流利的外語能力，更以專業眼光分享對海外影視的觀察。談到文化差異的挑戰，她認為語言不是隔閡，「但文化可能是。我們必須兼顧自我特色與普世共鳴，才能真正走向更大的舞台。」

典禮最矚目的時刻之一，是林依晨將最佳女主角獎頒給韓國實力派演員朴恩斌。林依晨透露自己是對方的忠實觀眾，特別欣賞她在《非常律師禹英禑》中的細膩表演：「從走路姿態到眼神特徵，都極其精準，讓觀眾真切感受到少數群體的處境。」兩人更在典禮後合影，林依晨興奮表示：「真的很開心！我還告訴她，我很欣賞她，也期待未來能有合作機會。」她也透露，看完該劇後受到啟發，計畫開發另一個少數群體題材的故事。

林依晨（左）頒最佳女主角獎給朴恩斌（右）。（周子娛樂提供）林依晨（左）頒最佳女主角獎給朴恩斌（右）。（周子娛樂提供）

林依晨（右）開心與朴恩斌（左）合影。（周子娛樂提供）林依晨（右）開心與朴恩斌（左）合影。（周子娛樂提供）

從戲后到評審，林依晨今年更挑戰監製身分，在不同角色間不斷突破框架、撕掉標籤。她監製的電影《失明》便希望透過作品突破世俗藩籬，把焦點放在人性深處最真實、最複雜的情感上。她說：「愛情本來就不該只有一種樣貌，而我們想拍出的是那份掙扎與渴望背後的真實。」被問到是否考慮全英文甚至全韓文演出時，她展現開放心態：「我一直期待呈現不同族群當代女性的樣貌，不排斥跨語言的挑戰，只要有足夠的前置準備時間。」

林依晨以評審身分出席全球OTT內容大獎。（周子娛樂提供）林依晨以評審身分出席全球OTT內容大獎。（周子娛樂提供）

從去年以《不夠善良的我們》獲全球OTT最佳女主角獎，到今年以評審身分再登頒獎舞台，林依晨展現出「多重角色」的風貌。她笑言，無論是演員、評審，還是幕後推動者，都是這段旅程中的不同風景。這份心境也落實在她首度監製的電影《失明》中，該片即將於9月19日上映，象徵她持續探索與突破的決心。

點圖放大body

