曾入圍奧斯卡 《與狼共舞》葛拉漢葛林辭世享壽73歲

加拿大男星葛拉漢葛林今傳逝世。（美聯社）

〔記者許世穎／綜合報導〕曾以《與狼共舞》提名奧斯卡最佳男配角的加拿大演員葛拉漢葛林，今傳出已於1日在多倫多因長期病痛辭世，享壽73歲。經紀人在聲明中提到：「他是一位道德、倫理和品格俱佳的偉人，我們將永遠懷念他」。

葛拉漢是好萊塢原住民演員的先驅之一，於1979年加拿大影集《The Great Detective》初次亮相，並在以1983年電影《Running Brave》登上大銀幕，但真正讓他在好萊塢打開知名度的是他在《與狼共舞》中的演出，之後也陸續參演《終極警探3》、《綠色奇蹟》、《暮光之城：破曉2》、《決勝女王》以及《極地追擊》等片。

葛拉漢葛林因《與狼共舞》打開知名度，並憑該片入圍奧斯卡。（翻攝自IMDB）

在接受加拿大戲劇博物館訪問時，葛拉漢曾談到試鏡《赤色風暴》時與導演東尼史考特的對話。當時史考特說：「我無法想像一位美洲原住民在潛水艇上工作。」他回應：「如果你能想像的話，我會讓你去告訴我在太平洋潛艇上陣亡的四位叔叔。謝謝你讓我來紐約一趟，我現在要去Sardi’s吃午餐了。」相當霸氣。

