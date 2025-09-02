小S大女兒出國後身材變超猛！辣穿低胸背心 洶湧深溝全都露

小S大女兒「Elly」許曦文赴美留學後變超辣。（翻攝自IG）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星小S的大女兒「Elly」許曦文至美國南加州大學（USC）留學1年，不論是外型、穿搭都逐漸往辣妹風格發展，還將一頭黑髮染成金色。近日Elly在社群PO出旅遊美照，上身只穿一件開扣背心，秀出深藏不露的好身材，引發外界關注。

Elly上傳一系列出遊照，秀出深藏不露好身材。（翻攝自IG）

Elly昨（1）日在IG上傳了一系列出遊辣照，配文簡單寫下「出去玩，開心」，從畫面中可見Elly身穿一件白色低胸背心，大方解開第一顆鈕扣，露出深藍色內衣肩帶，豐滿上圍也呼之欲出，相當火辣，至於下半身則簡單搭配了一件同色系短褲，展現出纖細的大長腿。

請繼續往下閱讀...

許是經常外出的關係，Elly曬出一身健康小麥膚色，在陽光映照下帶著自然光澤，整體風格與在台灣時截然不同，一系列辣照PO出不到24小時，已累積破萬人湧入朝聖。

