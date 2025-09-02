巨石強森影展爆哭畫面曝光！新片獲15分鐘掌聲要衝奧斯卡了？

巨石強森（左）和艾蜜莉布朗一同出席電影《粉碎機》威尼斯影展首映紅毯。（美聯社）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由巨石強森、艾蜜莉布朗主演的綜合格鬥傳奇選手傳記電影《粉碎機》（暫譯，The Smashing Machine），於當地時間週一（1日）在威尼斯影展首映，映後觀眾起立鼓掌獲得了今年影展目前最長的15分鐘，演技大獲肯定的巨石當場激動落淚，哭到連鼻子都紅了。

該片由班尼沙夫迪首度單飛執導長片，他與哥哥喬許曾一同執導《失速夜狂奔》、《原鑽》等佳作。新片聚焦90年代遭心魔纏身的綜合格鬥選手馬克克爾（Mark Kerr）追求事業及掙扎於藥物成癮的奮鬥歷程，巨石以大量特殊化妝，化身這位兩屆綜合格鬥重量級冠軍，外型幾乎讓人認不出來。

巨石強森在電影《粉碎機》化身綜合格鬥傳奇選手馬克克爾。（翻攝自IMDB）

電影映後觀眾歡呼與掌聲不斷，成為麗都島最動人的首映現場，外媒甚至稱這是繼4年前布蘭登費雪在《我的鯨魚老爸》首映時淚崩、開啟奧斯卡之路以來，未曾出現過的場面。導演班尼當場擁抱兩位主角，本尊克爾也在片尾字幕跑完時也哭了出來。

巨石先前接受《綜藝》訪問時表示，他之所以被這部電影吸引，是因為沙夫迪總是突破框架，講述真實又粗獷的故事，「他塑造真誠、時而令人不安卻引人注目的角色。我的事業來到一個階段，我希望能挑戰過去未曾嘗試的極限」。他過去演出《野蠻遊戲》、《玩命關頭》系列等商業大片，直說「我想拍出真正有意義的電影，能探索人性、探討掙扎與痛苦。」

他在片中與先前合作過《叢林奇航》的艾蜜莉布朗再度飆戲，她飾演克爾的女友道恩史戴普斯。而導演班尼先前也曾以演員身分和艾蜜莉合作過《奧本海默》。而有了威尼斯影展首映的盛況及動人景象，連外媒都忍不住問：「巨石強森要衝奧斯卡了嗎？」

《The Smashing Machine》首映現場哭哭影片：

在 Instagram 查看這則貼文 A24（@a24）分享的貼文

