晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

巨石強森影展爆哭畫面曝光！新片獲15分鐘掌聲要衝奧斯卡了？

巨石強森（左）和艾蜜莉布朗一同出席電影《粉碎機》威尼斯影展首映紅毯。（美聯社）巨石強森（左）和艾蜜莉布朗一同出席電影《粉碎機》威尼斯影展首映紅毯。（美聯社）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由巨石強森、艾蜜莉布朗主演的綜合格鬥傳奇選手傳記電影《粉碎機》（暫譯，The Smashing Machine），於當地時間週一（1日）在威尼斯影展首映，映後觀眾起立鼓掌獲得了今年影展目前最長的15分鐘，演技大獲肯定的巨石當場激動落淚，哭到連鼻子都紅了。

該片由班尼沙夫迪首度單飛執導長片，他與哥哥喬許曾一同執導《失速夜狂奔》、《原鑽》等佳作。新片聚焦90年代遭心魔纏身的綜合格鬥選手馬克克爾（Mark Kerr）追求事業及掙扎於藥物成癮的奮鬥歷程，巨石以大量特殊化妝，化身這位兩屆綜合格鬥重量級冠軍，外型幾乎讓人認不出來。

巨石強森在電影《粉碎機》化身綜合格鬥傳奇選手馬克克爾。（翻攝自IMDB）巨石強森在電影《粉碎機》化身綜合格鬥傳奇選手馬克克爾。（翻攝自IMDB）

電影映後觀眾歡呼與掌聲不斷，成為麗都島最動人的首映現場，外媒甚至稱這是繼4年前布蘭登費雪在《我的鯨魚老爸》首映時淚崩、開啟奧斯卡之路以來，未曾出現過的場面。導演班尼當場擁抱兩位主角，本尊克爾也在片尾字幕跑完時也哭了出來。

巨石先前接受《綜藝》訪問時表示，他之所以被這部電影吸引，是因為沙夫迪總是突破框架，講述真實又粗獷的故事，「他塑造真誠、時而令人不安卻引人注目的角色。我的事業來到一個階段，我希望能挑戰過去未曾嘗試的極限」。他過去演出《野蠻遊戲》、《玩命關頭》系列等商業大片，直說「我想拍出真正有意義的電影，能探索人性、探討掙扎與痛苦。」

他在片中與先前合作過《叢林奇航》的艾蜜莉布朗再度飆戲，她飾演克爾的女友道恩史戴普斯。而導演班尼先前也曾以演員身分和艾蜜莉合作過《奧本海默》。而有了威尼斯影展首映的盛況及動人景象，連外媒都忍不住問：「巨石強森要衝奧斯卡了嗎？」

《The Smashing Machine》首映現場哭哭影片：

 

在 Instagram 查看這則貼文

A24（@a24）分享的貼文

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中