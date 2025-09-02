宋仲基談育兒生活 笑稱忙到連洗頭時間都沒有
宋仲基暢聊當爸後的日常。（翻攝YT）
〔記者胡御柔／台北報導〕韓國男星宋仲基2023年與英國演員Katy Louise Saunders登記結婚，並晉升為兩個孩子的父親。向來低調的他，對家庭與親子生活鮮少公開談論，直到近日為了宣傳新劇《我的青春》，登上好友柳演錫的YouTube頻道《유연석의 '주말연석극’》，難得暢聊當爸後的日常。
宋仲基在節目中先是分享一段趣事，他透露不久前在家附近散步時巧遇柳演錫，對方身穿時尚有型的休閒裝，笑稱以為旁邊有攝影機在拍，相較之下，他自嘲經常頂著蓬頭垢面的模樣出門，與柳演錫之間形成強烈反差。
談到近年的生活重心，宋仲基坦言自己很少去咖啡廳，一方面是擔心被民眾認出而造成不便，另一方面則是因為照顧兩個孩子實在太忙碌，連洗頭的時間都很難擠出來。
不過，宋仲基也透露在海外行程中若有空檔，他就會把握機會，獨自到咖啡廳或隨意散步，享受短暫的悠閒時光。
