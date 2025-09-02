晴時多雲

蕾菈掰反骨拚德州撲克 0偽裝一動作全被拍

YouTuber「反骨男孩」風波不斷，繼先前主要團員孫生解約、艾瑞絲不續約，待了6年的另一位核心團員蕾菈日前也主動提出約滿後解約，「反骨男孩」團長酷炫PO出影片宣布此事。（翻攝自YouTube）YouTuber「反骨男孩」風波不斷，繼先前主要團員孫生解約、艾瑞絲不續約，待了6年的另一位核心團員蕾菈日前也主動提出約滿後解約，「反骨男孩」團長酷炫PO出影片宣布此事。（翻攝自YouTube）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「蕾菈」日前宣布退出團體「反骨男孩」，想起與團長酷炫提出解約那一刻，她回憶臉書剛好跳出2人簽約回顧貼文，瞬間淚崩，「沒有刻意安排，一切就是這麼剛好。」蕾菈感性表示，自己在團內6年經歷許多事，不忘向酷炫喊話：「你永遠會是我哥哥。」

《CTWANT》報導，蕾菈與「反骨男孩」結束6年合作關係，接著展開個人新篇章被直擊現身台北市松山區一處商業大樓，參與一場德州撲克競技賽事，報導點出蕾菈卸下「反骨男孩」身分後，「德州撲克」有可能會成她積極投入的事業之一。

蕾菈與老公湯宇曾捲入呼麻風波。（翻攝自IG）蕾菈與老公湯宇曾捲入呼麻風波。（翻攝自IG）

蕾菈當天一身紅色緊身服裝，頭戴墨鏡造型亮眼吸睛，不料被目擊大方拿出電子菸，在門口邊滑手機邊吞雲吐霧，神情自在，維持她一貫率性、不做作風格。

回顧蕾菈過去最大爭議，曾與老公湯宇捲入呼麻風波，曾在 YouTube 頻道邀請酷炫對談時提到，事件當時造成公司重大損失，酷炫也苦笑承認自己「不太敢看數字」，據悉，實際金額大約落在300萬元左右。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

