娛樂 最新消息

54歲男星爆衝舞火龍 體力狂飆認了「專業騙子」

陳豪在《俠醫》飾演文武雙全的中醫師，特別學習太極、推拿及古法射箭。（年代提供）陳豪在《俠醫》飾演文武雙全的中醫師，特別學習太極、推拿及古法射箭。（年代提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕香港戲王陳豪在TVB全新劇集《俠醫》飾演文武雙全的中醫師，首次挑戰舞火龍，就扛起重達30公斤的龍頭上陣，拍攝過程極度耗費體力，甚至一度差點失控掉落。

陳豪（左）在《俠醫》挑戰大量動作戲，體力絲毫不輸小鮮肉。（年代提供）陳豪（左）在《俠醫》挑戰大量動作戲，體力絲毫不輸小鮮肉。（年代提供）

《俠醫》講述一位滿懷仁義的中醫師，在充滿鬥爭與爾虞我詐的世界中，始終堅守濟世為懷的信念。陳豪劇中不僅精通中醫和穴位推拿，還精通太極、舞火龍、古法射箭等傳統技藝，為了更完美呈現角色，他特別接受黃天賜教授的專業訓練，黃天賜也大讚陳豪的學習力驚人，尤其對推拿格外有慧根，做起來有模有樣，陳豪謙虛笑稱：「我們演員就是專業騙子！」

陳豪（右）在《俠雇》與張曦雯四度搭檔合作。（年代提供）陳豪（右）在《俠雇》與張曦雯四度搭檔合作。（年代提供）

為了真實還原舞火龍的盛大場面，劇組大陣仗封街拍攝，邀請專業舞火龍團隊協助，出動200人及無人機空拍，場面相當壯觀。這也是陳豪出道30多年首次挑戰舞火龍，一上場就是擔任舉龍頭的重責大任，讓他相當雀躍。不過他坦言：「龍頭本身很重，加上插滿了香，重達30公斤，舞動時還差點掉落。」拍攝過程極度消耗體力，甚至臉都漲紅了，但動作仍不輸小鮮肉，絲毫看不出他已經54歲，體力依舊驚人。《俠醫》9月2日起，每週一至週五晚間8點於年代MUCH台播出。

