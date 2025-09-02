數理差當不成良醫 女神主播：現在算數還要手指比



黃倩萍主持健康節目《健康醫起聊》1日開張。（翻攝自黃倩萍臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕昨（1）日是記者節，不少新聞主播在臉書發文回顧踏入電視新聞圈點滴，三立iNEWS有「女神主播」稱號的健康節目《健康醫起聊》主持人黃倩萍，趁著該節目昨快樂開張，也和大家分享入行甘苦談。

黃倩萍說，自己小時從沒想過有天會從事新聞工作，她不愛看報紙，電視新聞也沒興趣，畢業到中廣考編播，是為了有機會主持廣播音樂節目當DJ，誤打誤撞當上外交軍事記者，後來變電視主播還主持政論節目，她說：「是老天安排，讓我大半輩子都是媒體人。」

她有「女神主播」封號。（翻攝自黃倩萍臉書）

從播報硬梆梆政治新聞，必須一副嚴肅坐在主播台，現在女神主播改走健康節目路線，黃倩萍開心告訴粉絲觀眾：「我很喜歡。」想著以前數理太差沒法當醫生，現在終於可以跟優秀名醫學習，把醫學常識用大白話送入每個家庭，讓大家健健康康，她好開心:「這應該更有意義。」

在屬於自己一生職志的記者節，黃倩萍祝福忙得要命的同業大哥大姐弟弟妹妹記者節快樂，更心有戚戚焉說：「在這崗位上待這麼久還能充滿熱忱，我們真的不容易。」

稍早女神主播趁著播報空檔，偷偷告訴記者說：「我到現在算數進位還要用手指比。」接著又自爆：「好慘，常常被朋友笑，但我真的沒辦法，進位一定要一隻手比1才不會錯。」

