黃少谷開計程車又賣屋 自疑房仲地獄倒霉鬼

〔記者林南谷／台北報導〕藝人黃少谷是五月天團長怪獸表弟，也是前「強辯樂團」主唱，後來也去演戲演過《大時代》、《愛的榮耀》等劇，但因演藝工作時有時無，為家庭經濟斜槓開計程車、當房仲增加收入。

黃少谷1日在臉書發文，第一句無奈說：「難道我是房仲地獄倒霉鬼嗎？當我進入房仲業常常聽到的聲音是『現在的時機不好？』、『現在房子不好賣！』、『你怎麼這個時候進來』，這也讓我會有一種很不好的自卑感。」

他表示自己是玩搖滾樂出生的人，常常喜歡反著來，跟市場唱反調是家常便飯，想起網路媒體興起，他反而在台北市西門町的人潮裡，脖子上掛著自己音樂專輯廣告看板，「只想讓在路上滑著手機的人，可以記得我就在你的面前發著傳單！」

黃少谷說，現在的他也是如此，就算是很多人告訴他，現在房仲業或市場不景氣也不會退縮，他會好好的努力，最後直言：「為了我的家人，為了我的孩子，大家加油，台灣加油！」

