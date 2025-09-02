晴時多雲

娛樂 最新消息

名嘴尚毅夫嗆民眾黨 「有本事去天安門遊行」

民眾黨前主席柯文哲被關押一週年，民眾黨上個月30日進行「司法改革 公民走讀」活動，黨主席黃國昌率隊遊行至台北市愛國西路、中山南路口。（資料照，記者塗建榮攝）民眾黨前主席柯文哲被關押一週年，民眾黨上個月30日進行「司法改革 公民走讀」活動，黨主席黃國昌率隊遊行至台北市愛國西路、中山南路口。（資料照，記者塗建榮攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌8月30日未成功申請路權下，發起「司法改革 公民走讀」強闖禁制區，警方架拒馬阻擋與民眾黨黨公職、小草爆發激烈推擠，黃疑勒住員警脖子、黨工踩踏警察、小草爬警員頭頂玩起波浪舞，引發軒然大波。

針對民眾黨主席黃國昌率眾強闖禁制區與警方爆發嚴重衝突，資深媒體人、電視名嘴尚毅夫1日在三立新聞台談話節目《新台派上線》抨擊民眾黨，強調不應將總統府前的抗議場景，別亂比為中國「天安門事件」，他稱這種做法讓人反感。

節目中，尚毅夫指當年天安門事件涉及軍隊、坦克與人民用生命爭取自由，他怒斥：「不要隨便亂比，不要把違法行為和爭取民主自由相提並論。」甚至嗆聲：「有本事去天安門遊行一次給我看！」

尚毅夫表示這場衝突，警察尊嚴已被徹底踩在地上，呼籲台北市長蔣萬安、警政署與台北市警察局必須共同維護執法人員尊嚴，避免基層警力成為政治操作犧牲品；對於集會遊行引發爭議，尚毅夫不滿表示：「有種就去修《集會遊行法》！」

