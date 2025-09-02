現代版黃巾之亂！ 蕭敬嚴批黃國昌踐踏公權力

民眾黨上週末舉行走讀，黨主席黃國昌疑勒員警脖子（紅圈處）。（翻攝自民眾之聲YouTube）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕民眾黨主席黃國昌上週六（8月30日）在未成功申請路權，發起「司法改革 公民走讀」強闖禁制區，警方架拒馬阻擋爆發激烈推擠，黃國昌疑勒員警脖子、黨工踩踏警察、小草爬警員頭頂玩起波浪舞，最終導致8名警員受傷，引發各界討論。

針對黃國昌率眾強闖總統官邸周邊禁制區，引爆與警方激烈衝突，國民黨前發言人蕭敬嚴1日在三立新聞台談話節目《新台派上線》表示，黃國昌行為就像「自以為張角，帶頭重演黃巾之亂」，只為凝聚基本盤卻踐踏公權力。

請繼續往下閱讀...

節目中，蕭敬嚴強調總統官邸象徵國家安全核心，無論總統是藍營或綠營執政，那裡都不可能成為抗議場域，他並直言：「若真的衝進去，後果將非常嚴重，這不是誰能承擔的問題。」

蕭敬嚴同時質疑黃國昌刻意派女性群眾充當前鋒，他說：「因警察不敢對女性動粗，甚至連碰都不敢碰，他（指黃國昌）利用這點把女生推到最前面，自己卻躲在後面。」怒斥這種手法是「超速仔戰術」，行徑卑劣，更稱黃國昌此舉目的單純，就是透過挑釁與對抗，凝聚深藍白支持者，繼續維持個人政治影響力，並確保其黨主席位置。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法