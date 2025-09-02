晴時多雲

娛樂 電視

《我們六個》林作賢全說了！母親臨終點名兇手小三「親訴遇害內幕」

〔記者邱奕欽／台北報導〕天心、馬志翔主演的大愛劇《我們六個》改編自真實社會案件，講述6名手足在家庭變故後互相扶持、堅強生活的故事。該劇收視率突破1％並頻頻竄上網路話題，引起觀眾熱烈討論。近日更有網友在Threads發問劇中細節，沒想到角色原型林作賢親自回覆，揭露母親真正死因，震撼許多粉絲。

林作賢還原母親遇害的真相。（林作賢提供）林作賢還原母親遇害的真相。（林作賢提供）

有觀眾留言表示，看完劇情後仍不解孩子們究竟是如何知道母親真正死因，劇中父親始終維護小三，聲稱母親是意外燙傷，小三本人也沒有承認過錯，判決書的描述也未明白指出，因此讓人疑惑孩子們最終是如何得知真相。

此外，該名觀眾則針對劇中孩子們的情感表現提出疑問，他認為既然母親因家中變故離世，父親又選擇站在小三一邊，孩子們應該會對父親心生怨懟，但劇情裡卻呈現出品秀、青瑩等角色依然喜歡父親的片段，甚至仍與父親親近，這樣的情節安排讓他感到矛盾，進一步引發熱議。

《我們六個》播出後迴響熱烈。（大愛提供）《我們六個》播出後迴響熱烈。（大愛提供）

對此，角色原型林作賢本人在Threads親自回覆，解開部分觀眾們心中的疑惑，他表示：「我媽媽在醫院的時候，有告訴醫生和護理師，是小三用熱水淋他的。爸爸沒有說這些事情，所以後來阿姨幫忙按鈴聲告。」一番回應不僅釐清劇中隱晦之處，也讓觀眾更直面故事背後的殘酷真相，感嘆「比戲劇更心碎」。

