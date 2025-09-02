晴時多雲

娛樂 電視

白冰冰不祥預感！白曉燕天真「最後一句話」 母女竟一語成永別

〔記者邱奕欽／台北報導〕白冰冰在節目《真相對話錄》中談及女兒白曉燕慘案，眼淚止不住憶述女兒在遭綁架前一晚，竟脫口說出「我的人生這樣就滿足了」的不祥之語，讓她心頭一震。隔天，白曉燕就此消失，當時在錄影中的白冰冰，甚至親自接聽綁匪的冷酷電話，「白曉燕的『東西』在長庚球場」。

赴日發展返台後的白冰冰為了撫養白曉燕，努力唱歌、主持，更幾乎不曾缺席女兒的校園活動，由於白曉燕喜歡唱歌更遺傳了她的表演細胞，有一次在舞台上化好妝悄悄登台演唱，這讓她又驚又喜。那一晚，白曉燕笑著對白冰冰說「媽，我的人生這樣就滿足了！」天真話語卻讓白冰冰心中閃過不安，直覺勸她「我覺得這句話不好，妳就說妳很開心就好！」怎料，這竟成為母女最後的演出回憶。

白冰冰對女兒白曉燕消逝至今難以釋懷。（資料照，記者潘少棠攝）白冰冰對女兒白曉燕消逝至今難以釋懷。（資料照，記者潘少棠攝）

翌日，1997年4月14日清晨，白曉燕一如往常搭公車上學，白冰冰看著女兒出門時的背影，心中還想著「少女了呢！我要注意她不要亂交男朋友！」然而這一眼竟成了永別，白曉燕在上學途中遭陳進興、林春生、高天民強押綁走，消息震撼當時台灣社會，讓白冰冰回憶起女兒那時的背影，至今仍痛到說不出話。

事發當下，白冰冰正在電視台工作，電話忽然響起是綁匪冷聲傳來「白曉燕的『東西』在長庚球場。」她原以為只是惡作劇，甚至隨口抱怨電話內容，沒想到導演警覺地說「糟糕，這可能是綁架！」白冰冰驚慌之下打給110，她感慨「我如果不慌，我應該會打給警政高層請他們趕緊處理，但是慌了，我打電話給110，這110一打完了！」因為消息已經走漏，她沉痛表示，媒體報導在某種程度上間接推波助瀾，成了悲劇難以挽回的原因之一。

白冰冰（左）曾在白曉燕（右）逝世19年後，曬出母女同框表演的畫面。（翻攝自臉書）白冰冰（左）曾在白曉燕（右）逝世19年後，曬出母女同框表演的畫面。（翻攝自臉書）

因消息外洩導致匪徒更加兇狠，白冰冰與警方自白天到黑夜在球場搜尋未果，最終她已身心俱疲癱坐在草叢，竟如此剛好就摸到一只塑膠袋，裡頭的便當盒裝著沾滿血的衛生紙，再打開便是白曉燕的手指頭，以及3張白曉燕受虐的照片，那一刻她幾乎崩潰。直到翌日晚上7點，白冰冰才等到了綁匪的電話勒贖500萬美金（當時約1.3億元台幣），最終仍換不回女兒的生命，這永遠是她心中無法抹滅的痛，亦是她始終無法癒合的心傷。

body

