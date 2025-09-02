晴時多雲

娛樂 電影

《塗鴉日記》原著作者浴衣亮相 台粉告白：比永野芽郁更美

〔記者鍾志均／台北報導〕電影《塗鴉日記》改編自日本知名漫畫家東村明子的自傳漫畫，深受讀者喜愛；為了宣傳電影，東村明子老師也於上週訪台會影迷，接連兩天舉辦兩場映後座談及簽名會，近距離與粉絲互動，暢談這部對她而言意義非凡的作品。

東村明子（右）笑稱永野芽郁和年輕時的自己很像。（天馬行空提供，合成圖）東村明子（右）笑稱永野芽郁和年輕時的自己很像。（天馬行空提供，合成圖）

映後活動一開始，外表美艷的東村明子穿著一席華麗的浴衣登場，開口便親切地用準備許久的台語問候台灣粉絲，並且歡迎大家呼喚她的小名「AKKO」，讓全場粉絲掌聲不斷。

東村明子分享拍攝期間大部分時間都跟演員及劇組人員一起在現場，參與度很高，片中出現的畫作也都由她親自準備。

整部電影她最喜歡的部分就是永野芽郁飾演的明子在考試時，利用獨創的「探測術」作答選擇題的橋段，她笑稱那都是真的，是自己獨創的考試方法，真的很靈驗，她到現在依然會使用這種「探測術」做選擇。

活動上，也有粉絲大方跟東村明子老師告白，直呼：「老師本人比永野芽郁更漂亮！」讓東村明子開心表示，「跟大家分享一個秘密，其實永野小姐真的跟我年輕時很像，只是我比她再豐腴一點！」

東村明子上週接連兩天辦兩場映後座談及簽名會，近距離與粉絲互動。（天馬行空提供）東村明子上週接連兩天辦兩場映後座談及簽名會，近距離與粉絲互動。（天馬行空提供）

看著永野芽郁演出自己的過去，東村明子感性表示真的非常感動，同時她也大力讚賞永野芽郁的演出，「大家相信嗎？永野芽郁整部電影的拍攝一次NG也沒有喔！是不是很厲害呢！」

簽名會上，面對粉絲們一一拿出的電影海報、漫畫書、簽名板，東村明子老師通通來者不拒，除了簽名之外，甚至親手為粉絲繪製可愛插圖，並且蓋上可愛專屬印章，超級圈粉。《塗鴉日記》9月5日正式在台上映。

