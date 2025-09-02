晴時多雲

娛樂 音樂

蕭秉治攜手法蘭為林柏宏主演電影《96分鐘》打造宣傳曲 接受測謊機拷問

〔記者陳慧玲／台北報導〕蕭秉治前陣子剛完成高雄巨蛋演唱會，慶功時謙虛說不想被封「破億金曲製造機」，喜歡寫大家愛聽的芭樂歌，也樂於當個「芭樂小哥」，最近他則首次和金馬獎最佳原創電影音樂得主法蘭合作，為電影《96分鐘》打造宣傳曲。

這次蕭秉治和法蘭共同完成新歌《What Am I Fighting For》，這也是林柏宏主演電影《96分鐘》的宣傳曲，蕭秉治思考到電影緊迫刺激的情節、人們面對危機展現出激昂的情感，特別以2000年流行的搖滾風格呈現出多層次的音樂風格。他談到：「其實我很喜歡那個年代，所以我寫了超多首這類曲風的歌給劇組，最後他們選這首歌。」

蕭秉治（左）和法蘭聯手創作電影宣傳曲。（相信音樂提供）蕭秉治（左）和法蘭聯手創作電影宣傳曲。（相信音樂提供）

法蘭則說：「它給我2000年那時代很兇的搖滾、帶復古感，同時這首歌又承載一些哀傷。因此在寫歌詞時，我想到面對抉擇時，內心的天人交戰。」為搭配電影劇情，MV拍攝現場特別找來一台測謊機，讓蕭秉治和法蘭相互「拷問」，蕭秉治透露：「其實我平常比較害羞，所以要看著法蘭就會更害羞。」因此對戲時他乾脆豁出去，反而一次OK。

