娛樂 最新消息

浪漫女神不見了！朴敏英「百變詐騙女王」造型搶鏡

朴敏英脫衣露刺青上演「行走變裝秀」。（翻攝自Hami Video）朴敏英脫衣露刺青上演「行走變裝秀」。（翻攝自Hami Video）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓星朴敏英搭檔《魷魚遊戲》部隊長朴喜洵、《非常律師禹英禑》朱鐘赫主演韓國犯罪喜劇《行騙天下KR》改編自日本高人氣《信用詐欺師JP》，預告中朴敏英化身「百變騙徒」，脫下韓服上衣露出背部刺青，霸氣十足。

朴敏英先是變身賭場闆娘，撂狠話「要讓他們在現世就嚐到地獄的滋味」，震撼場面掀起討論。之後接連換上空服員、醫師、名媛、復古風少女、偶像、保鑣、特務等多樣化造型，宛如上演「行走的變裝秀」，播出前就引爆話題。

《行騙天下KR》朴敏英在劇中大玩變裝秀。（Hami Video提供）《行騙天下KR》朴敏英在劇中大玩變裝秀。（Hami Video提供）

除了造型驚艷，朴敏英更挑戰鮮少嘗試的誇張喜劇演技，徹底顛覆以往浪漫女神形象。她在預告中浮誇地伸出舌頭舔嘴唇挑逗，甚至還有雙眼翻白、瘋狂點淚液催淚的橋段，荒謬又爆笑的演出讓觀眾大呼過癮。

朴敏英從「浪漫喜劇女王」華麗跨界成「劫盜片女王」的決心，更豪氣宣示：「這次我一定會全力以赴，把角色演到最極致！」

《行騙天下KR》主視覺海報。（Hami Video提供）《行騙天下KR》主視覺海報。（Hami Video提供）

《行騙天下KR》講述三名擁有多才多藝能力的詐騙犯，針對社會惡霸展開痛快復仇的「劫盜喜劇」，由朴敏英飾演的IQ165、擅長變裝的天才詐騙首腦「尹伊朗」，與朴喜洵飾演的變裝高手、經驗老道的詐騙師「詹姆斯」，以及朱鐘赫飾演尚在騙子世界成長的新手騙徒「明求浩」，展開一段離奇的「金融療癒詐騙大作戰」。

不只主角群吸睛，預告中一系列驚喜客串也成為焦點。李伊庚繼《和我老公結婚吧》後再度與朴敏英同框，兩人從前作的前世孽緣夫妻，這回李伊庚以被誘惑的角色亮相，掀起觀眾熱烈討論。

《行騙天下KR》9月6日起，每週六、日在Hami Video全台獨家首播。

