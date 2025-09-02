李千娜登電子花車被讚「最美風景」 收鳳梨彩球旺旺來

〔記者陳慧玲／台北報導〕李千娜最近因為正妹女兒要出道，讓她也常常登上熱搜，她即將推出新專輯《千娜舞台秀 彼段過去經過阮兜口》，曾當鼓手的爸爸都說專輯裡沒有「遺珠之憾」，認為歌單都是萬中之選。

李千娜登上電子花車接受訪問。（Hit Fm聯播網提供）

受邀擔任Hit Fm聯播網九月份「hito最大ㄎㄚ」，李千娜特別登上一台充滿童年回憶的電子花車，將其命名為「千娜舞台秀」，主持人活力DJ阿娟跟李千娜也選在電子花車上進行訪問，看到李千娜在電子花車上閃閃動人，經過的民眾都盛讚：「這是今日最美的風景！」Hit Fm聯播網也特別送上兩顆紅色鳳梨彩球，祝福李千娜新專輯大賣，好運旺旺來！

李千娜站上電子花車，還收到兩顆鳳梨彩球祝她專輯大賣。（Hit Fm聯播網提供）

除了聊音樂，李千娜也提到寶貝兒子，她說雖然自己是工作狂，但現在行程結束後就想馬上收工飛奔回家陪伴兒子Yellow，直呼兒子現在一歲四個月，真是太可愛了！

主持人阿娟請李千娜介紹電子花車是怎麼來的，李千娜提到以前爸爸是鼓手，媽媽是歌手，從小她就看著家人在電子花車上工作演出，佔據了她童年回憶很大部分，她希望能透過這次翻唱，讓大家更喜歡台語歌。

