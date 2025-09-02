晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

李千娜登電子花車被讚「最美風景」 收鳳梨彩球旺旺來

〔記者陳慧玲／台北報導〕李千娜最近因為正妹女兒要出道，讓她也常常登上熱搜，她即將推出新專輯《千娜舞台秀 彼段過去經過阮兜口》，曾當鼓手的爸爸都說專輯裡沒有「遺珠之憾」，認為歌單都是萬中之選。

李千娜登上電子花車接受訪問。（Hit Fm聯播網提供）李千娜登上電子花車接受訪問。（Hit Fm聯播網提供）

受邀擔任Hit Fm聯播網九月份「hito最大ㄎㄚ」，李千娜特別登上一台充滿童年回憶的電子花車，將其命名為「千娜舞台秀」，主持人活力DJ阿娟跟李千娜也選在電子花車上進行訪問，看到李千娜在電子花車上閃閃動人，經過的民眾都盛讚：「這是今日最美的風景！」Hit Fm聯播網也特別送上兩顆紅色鳳梨彩球，祝福李千娜新專輯大賣，好運旺旺來！

李千娜站上電子花車，還收到兩顆鳳梨彩球祝她專輯大賣。（Hit Fm聯播網提供）李千娜站上電子花車，還收到兩顆鳳梨彩球祝她專輯大賣。（Hit Fm聯播網提供）

除了聊音樂，李千娜也提到寶貝兒子，她說雖然自己是工作狂，但現在行程結束後就想馬上收工飛奔回家陪伴兒子Yellow，直呼兒子現在一歲四個月，真是太可愛了！

主持人阿娟請李千娜介紹電子花車是怎麼來的，李千娜提到以前爸爸是鼓手，媽媽是歌手，從小她就看著家人在電子花車上工作演出，佔據了她童年回憶很大部分，她希望能透過這次翻唱，讓大家更喜歡台語歌。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中