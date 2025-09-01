五條悟帥炸登場！《咒術迴戰》五週年劇場版連發

《劇場版 咒術迴戰 懷玉．玉折》正式海報。（羚邦提供）

〔記者鍾志均／綜合報導〕《咒術迴戰》系列動畫將在今年10月2日迎來上映五週年紀念，之前除了推出熱鬧非凡的5週年主視覺，還特別安排一系列搭上5.1音效的劇場版在戲院上映的活動，將諸多作品依照事件發生先後順序重新整理，從9月到11月每月推出一部電影劇場版，幫助更多觀眾理解波瀾壯闊的《咒術迴戰》世界觀。

9月5日打頭陣的是五條悟與夏油傑在高專時期的故事《劇場版 咒術迴戰 懷玉玉折》，故事設定在2006年，二年級生的五條悟與夏油傑奉命保護一位名為天內理子的少女，她體內的「星漿體」讓她背負每500年與天元大人同化的宿命，藉以維持咒術界的恆久穩定；任務中，自信滿滿的兩人遭遇殺手伏黑慎爾的伏擊，伏黑慎爾不僅威脅了護衛任務的執行，更徹底顛覆兩人的信念與命運，讓兩人從此走上不同的道路。

《劇場版 咒術迴戰 0》全新視覺。（羚邦提供）

預計10月24日推出的《劇場版 咒術迴戰0》時間來到2017年，原本相約長大後要結婚並且永遠在一起的乙骨憂太與祈本里香，因一場意外車禍，讓里香化為強大的恐怖怨靈，糾纏在乙骨的身邊，為此所苦的憂太一心求死。

五條悟再度帥翻大銀幕。（羚邦提供）

在五條悟的帶領下，讓乙骨進入咒術高專學習咒術，也讓他結識新同學。另一方面，主張殲滅所有非咒術師的夏油傑在東京與京都發動「百鬼夜行」，而他另一個不為人知的目的則是奪取乙骨身上的強大怨靈里香，被捲入爭鬥中的一年級生乙骨能否阻止夏油傑的野心，並為里香解開詛咒？

電視動畫《咒術迴戰》時間開始於2018年6月，從虎杖吞下「宿儺」的手指開始，經過完整24集後，同年10月19日進入《劇場版 咒術迴戰 澀谷事變 x 死滅迴游 先行上映》的故事線，羂索佔據夏油傑的身體，看準澀谷廣大的人口與其中潛藏的強烈負面情緒，將其與咒力相結合，創造出一個全新的進化方向。

此外，9月25日上映的《劇場版 咒術迴戰 懷玉‧玉折》首週特典推出由原作者芥見下下全新繪製的五條&夏油的插畫卡，凡於期間購買《劇場版 咒術迴戰 懷玉‧玉折》電影票即可兌換B5大小的插畫卡乙張，一張票贈一張，一人限兌4張，數量有限，送完為止。

