娛樂 最新消息

江蕙最終場感動落淚喊出4個關鍵字 用這首歌取代生日快樂歌

江蕙完成所有演唱會，最終場忍不住落淚。（寬宏提供）江蕙完成所有演唱會，最終場忍不住落淚。（寬宏提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后「二姐」江蕙今晚在台北小巨蛋完成最終場巡演，謝幕時她邀請演出團隊一起登台，結果工作人員不捨落淚，也把江蕙逼哭了，自嘲哭成這樣怎麼唱下去，氣氛感人。

江蕙演唱會最後高喊「後會有期」，歌迷期待聽到她多演唱。（寬宏提供）江蕙演唱會最後高喊「後會有期」，歌迷期待聽到她多演唱。（寬宏提供）

經過北高23場巡演，江蕙今晚在生日當天完成重要巡演，最後安可出場時，歌迷想高唱「生日快樂歌」，但向來低調不愛過生日的江蕙說，想用另一首歌替代生日快樂歌，於是她把演出團隊工作夥伴邀上台，她則首次完整呈現《甲你攬牢牢》這首歌，不過在她演唱時，有工作人員依依不捨哭紅了眼，江蕙看了也受影響，忍不住落淚，最後對全場上萬歌迷說出關鍵4字：「後會有期！」未來不會再讓歌迷等太久，熱愛唱歌的她，如果有機會加場也會隨緣再登台。

完成北高演唱會，親近人士透露，江蕙有可能安排旅行放鬆一下，至於有歌迷期待演唱會是否能推出DVD？知情人士則表示，暫時沒有這個打算。江蕙在歷經過罹癌後，現在很多事不強求，一切以快樂為主。

點圖放大header
點圖放大body

