50部新片拚創意！金馬創投AI、奇幻、愛情全包

〔記者鍾志均／台北報導〕金馬創投會議今（1）公開所有類別的「入選企劃」名單。今年共有50件電影企劃入選，其中38件為全新企劃（FPP），12件為已進入拍攝，並在尋求資金或其他合作機會的作品（WIP），題材橫跨各種類型，呼應時代趨勢。

本屆金馬創投會議共有64件影視企劃等待慧眼賞識，其中高達22件為跨國合製作品，創下歷年新高，凸顯未來發展趨勢。

國際合製企劃案有4部不約而同觸及台日歷史與文化，包括《比悲傷更悲傷的故事》導演林孝謙監製、實境秀《夜市王》鬼才導演李伯恩翻拍暢銷小說《妳在月夜裡閃耀光輝》；《青春並不溫柔》導演蘇奕瑄刻畫社運少女與間諜在謊言中開出愛戀的《焰花》；師承岩井俊二的永田琴導演展開《外婆的祕密旅行》重探灣生歷史；林書宇監製、林家威導演的《遠雷的午後》以尋女之旅掀開地方階級對立。

海外作品主題紛呈，來勢洶洶；《D.P：逃兵追緝令》百想藝術大賞男配得主趙賢哲執導的《錯拍戀人》讓鼓手與偶像談起台韓異國戀；旅居英國的台灣導演陳繪彌藉《LUMA》踏上回溯原住民身分的尋根之旅。

憑《共和國》一鳴驚人的紀錄片導演晉江，將鏡頭對準高材生《涉川》的出家之路；馬來西亞新浪潮代表胡明進的《謊言的餘燼》，以懸疑小鎮中毒事件揭開權貴勢力陰謀；《分貝人生》導演陳勝吉由真實事件啟發的《伊布的鳥事一羅羅》，讓新婚夫妻對上迷魂黨，奮力追回婚禮籌備金。

多位曾獲金馬獎項或入圍肯定的導演也攜新作回歸。《賽德克．巴萊》導演魏德聖《三叉山》藉驚心動魄的救難任務再探歷史與族群衝突；《漂亮朋友》導演耿軍偕金馬影帝張志勇在黑色喜劇《下一代》犀利直視跨境家庭的親密危機； 《阿爾祖之夜》導演Tawfiq NIZAMIDIN的《工程文件：2027》，混合紀錄與劇情片重構電影人的海外離散日常。

《海鷗來過的房間》導演孔慶輝《比慢更慢》啟發自德布西名曲，譜出鋼琴家的破碎音樂夢；《女兒的女兒》導演黃熙的《來自五樓》，以死亡剖析非典型母女祕密；《功夫》、《月老》編導九把刀首度改編別人作品，《神在我家》從獨特廟宇習俗笑看人神關係；《逃出立法院》導演王逸帆的《盜火者》，讓科技鬼才在黑白兩道追殺中創建盜版帝國。

動畫片也不遑多讓，不僅台灣動畫傳奇《魔法阿媽》續集《魔法阿媽2：魔法小豆苗》即將問世，還有集結四地合製、參與安錫影展市場的音樂史詩《滄海琴聲》。

其餘企劃包含《下半場》名導張榮吉講述洗窗工受困摩天樓、險象環生的《懸命一線》；出身金馬電影學院的呂柏勳改編得獎短片的《懸日掛月》；《化外之醫》導演詹淳皓讓落魄棒球員涉險救父的《死亡賭局》。

香港代表則有《緣路山旮旯》導演黃浩然結合美食與交友軟體，以四頓飯談出浪漫戀曲的《廚師發辦》，以及周彤探討親密謊言的女同志家庭劇《Big Little Things》。

另外多元性別題材百花齊放，躍入主流視野，《孤味》團隊攜手《九降風》蔡宗翰改編寺尾哲也暢銷小說《子彈是餘生》，揭開矽谷工程師的美麗與哀愁；《春行》雙導王品文、彭紫惠，身體與情慾雙管齊下探索《未完成的我》；《媽的星寵兒》彭秀慧邀來翁子光監製《如無意外》，讓悲痛母親挖掘已逝兒子與金獎導演的地下戀情。

黃芝嘉執導、李屏賓監製的《孤巴察峨》在壯麗山海間寫一篇女同志淒美詩歌；《富都青年》王禮霖導演的《偷生》上演馬來西亞非法移工的禁忌苦戀；廖慶松監製偕林詩釗導演的《甜蜜的生活》則織出細膩的少女初戀成長詩篇。

2025金馬創投會議將於11月17日至19日於台北盛大舉行，豐富現金獎項得獎名單11月19日於閉幕典禮公布。

