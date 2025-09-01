晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

50部新片拚創意！金馬創投AI、奇幻、愛情全包

〔記者鍾志均／台北報導〕金馬創投會議今（1）公開所有類別的「入選企劃」名單。今年共有50件電影企劃入選，其中38件為全新企劃（FPP），12件為已進入拍攝，並在尋求資金或其他合作機會的作品（WIP），題材橫跨各種類型，呼應時代趨勢。

本屆金馬創投會議共有64件影視企劃等待慧眼賞識，其中高達22件為跨國合製作品，創下歷年新高，凸顯未來發展趨勢。

國際合製企劃案有4部不約而同觸及台日歷史與文化，包括《比悲傷更悲傷的故事》導演林孝謙監製、實境秀《夜市王》鬼才導演李伯恩翻拍暢銷小說《妳在月夜裡閃耀光輝》；《青春並不溫柔》導演蘇奕瑄刻畫社運少女與間諜在謊言中開出愛戀的《焰花》；師承岩井俊二的永田琴導演展開《外婆的祕密旅行》重探灣生歷史；林書宇監製、林家威導演的《遠雷的午後》以尋女之旅掀開地方階級對立。

海外作品主題紛呈，來勢洶洶；《D.P：逃兵追緝令》百想藝術大賞男配得主趙賢哲執導的《錯拍戀人》讓鼓手與偶像談起台韓異國戀；旅居英國的台灣導演陳繪彌藉《LUMA》踏上回溯原住民身分的尋根之旅。

憑《共和國》一鳴驚人的紀錄片導演晉江，將鏡頭對準高材生《涉川》的出家之路；馬來西亞新浪潮代表胡明進的《謊言的餘燼》，以懸疑小鎮中毒事件揭開權貴勢力陰謀；《分貝人生》導演陳勝吉由真實事件啟發的《伊布的鳥事一羅羅》，讓新婚夫妻對上迷魂黨，奮力追回婚禮籌備金。

多位曾獲金馬獎項或入圍肯定的導演也攜新作回歸。《賽德克．巴萊》導演魏德聖《三叉山》藉驚心動魄的救難任務再探歷史與族群衝突；《漂亮朋友》導演耿軍偕金馬影帝張志勇在黑色喜劇《下一代》犀利直視跨境家庭的親密危機； 《阿爾祖之夜》導演Tawfiq NIZAMIDIN的《工程文件：2027》，混合紀錄與劇情片重構電影人的海外離散日常。

《海鷗來過的房間》導演孔慶輝《比慢更慢》啟發自德布西名曲，譜出鋼琴家的破碎音樂夢；《女兒的女兒》導演黃熙的《來自五樓》，以死亡剖析非典型母女祕密；《功夫》、《月老》編導九把刀首度改編別人作品，《神在我家》從獨特廟宇習俗笑看人神關係；《逃出立法院》導演王逸帆的《盜火者》，讓科技鬼才在黑白兩道追殺中創建盜版帝國。

台灣動畫傳奇《魔法阿媽》續集《魔法阿媽2：魔法小豆苗》。（金馬執委會提供）台灣動畫傳奇《魔法阿媽》續集《魔法阿媽2：魔法小豆苗》。（金馬執委會提供）

動畫片也不遑多讓，不僅台灣動畫傳奇《魔法阿媽》續集《魔法阿媽2：魔法小豆苗》即將問世，還有集結四地合製、參與安錫影展市場的音樂史詩《滄海琴聲》。

《化外之醫》導演詹淳皓讓落魄棒球員涉險救父的《死亡賭局》。（金馬執委會提供）《化外之醫》導演詹淳皓讓落魄棒球員涉險救父的《死亡賭局》。（金馬執委會提供）

其餘企劃包含《下半場》名導張榮吉講述洗窗工受困摩天樓、險象環生的《懸命一線》；出身金馬電影學院的呂柏勳改編得獎短片的《懸日掛月》；《化外之醫》導演詹淳皓讓落魄棒球員涉險救父的《死亡賭局》。

《下半場》名導張榮吉講述洗窗工受困摩天樓、險象環生的《懸命一線》。（金馬執委會提供）《下半場》名導張榮吉講述洗窗工受困摩天樓、險象環生的《懸命一線》。（金馬執委會提供）

香港代表則有《緣路山旮旯》導演黃浩然結合美食與交友軟體，以四頓飯談出浪漫戀曲的《廚師發辦》，以及周彤探討親密謊言的女同志家庭劇《Big Little Things》。

《緣路山旮旯》導演黃浩然結合美食與交友軟體，以四頓飯談出浪漫戀曲的《廚師發辦》。（金馬執委會提供）《緣路山旮旯》導演黃浩然結合美食與交友軟體，以四頓飯談出浪漫戀曲的《廚師發辦》。（金馬執委會提供）

另外多元性別題材百花齊放，躍入主流視野，《孤味》團隊攜手《九降風》蔡宗翰改編寺尾哲也暢銷小說《子彈是餘生》，揭開矽谷工程師的美麗與哀愁；《春行》雙導王品文、彭紫惠，身體與情慾雙管齊下探索《未完成的我》；《媽的星寵兒》彭秀慧邀來翁子光監製《如無意外》，讓悲痛母親挖掘已逝兒子與金獎導演的地下戀情。

黃芝嘉執導、李屏賓監製的《孤巴察峨》在壯麗山海間寫一篇女同志淒美詩歌；《富都青年》王禮霖導演的《偷生》上演馬來西亞非法移工的禁忌苦戀；廖慶松監製偕林詩釗導演的《甜蜜的生活》則織出細膩的少女初戀成長詩篇。

2025金馬創投會議將於11月17日至19日於台北盛大舉行，豐富現金獎項得獎名單11月19日於閉幕典禮公布。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中