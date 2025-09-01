《角頭－鬥陣欸》11天吸金1.4億！五大夜市人潮比跨年更狂

《角頭－鬥陣欸》感恩謝票擠爆全台夜市。（曼尼娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕《角頭－鬥陣欸》口碑爆棚，上映11天全台票房累計突破1.4億，六大角頭幫派、全新勢力及多線敘事方式讓觀眾直呼「燒腦」，更帶動串流平台《角頭》舊作再度登上排行榜，社群話題不斷。

近日監製「宏哥」張威縯、監製張文旗率領明星演員高捷、喜翔、王識賢、孫鵬、黃騰浩、張懷秋、黃尚禾、鄭人碩、張再興、唐振剛、吳震亞、林真亦、吳念軒、阿Ben白吉勝、是元介、瑞瑪席丹、潘俊佳以及特別演出王陽明前進全台五大夜市，吸引上萬人朝聖見偶像，10分鐘路程要花將近一小時才能走完。

王識賢（中）回饋熱情粉絲支持，開金口唱歌。（曼尼娛樂提供）

沿路粉絲見到《角頭》偶像尖叫聲四起，頻頻直呼《角頭》角色名字爭相搶著拍照、簽名或是握手，直呼「可以幸運一整年」，王識賢見到滿滿粉絲心情超好，現場開口獻唱金曲回饋粉絲，驚人盛況可跟跨年相比。

人氣超旺的「阿慶」鄭人碩日前在澎湖參與拍攝，自主驚喜現身電影院與觀眾見面，以及到當地大型活動發放七夕情人節糖果，更頻頻在社群平台宣傳《角頭－鬥陣欸》，隔空與跑遍全台的劇組一起催票。

黃騰浩、張懷秋感受夜市人擠人氣氛，和影迷相見歡。（曼尼娛樂提供）

趁上週末拍戲空檔，他立刻飛回本島歸隊參加宣傳，許多粉絲為了見他一面再度進戲院二刷、三刷支持，超級寵粉的他不斷揮手、比出愛心手勢，讓粉絲拍個夠，更在大合照環節更霸氣大喊：「誰要我坐在旁邊？」全場近300位粉絲幾乎都舉手，足見他的超強魅力。

