晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

萬人齊祝生日快樂 江蕙被拱加場公開喊話「寬宏努力一點」

江蕙演唱會將在小巨蛋畫下句點。（寬宏提供）江蕙演唱會將在小巨蛋畫下句點。（寬宏提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕歷經10年的等待，天后「二姐」江蕙終於在今年８月重新回歸她熱愛的歌唱舞台，將近1個月時間內，她在北高雙蛋唱了23場「無·有」巡迴演唱會，共計吸引約24萬歌迷到場欣賞，推估票房超過13億元，今（1日）晚最終場演出，剛好是江蕙生日，現場上萬歌迷頻頻高喊「生日快樂」，各種祝福布條也寫下「女神二姐生日快樂」等內容，讓她開心頻頻說謝謝。

江蕙今晚獻唱《無言花》等歌曲，首次要開口說話時，台下歌迷就高喊「二姐生日快樂」，她說：「謝謝你們都記得我生日，但是我沒有在過生日的。」另外談到：「真的非常感謝，我真的是完全不敢相信，今天是演唱會最後一場。」台下歌迷高喊「加場」，江蕙笑說：「你當成小巨蛋是我家喔，人家都是排好的。」但也鬆口：「如果能加場，我也很想唱，我請製作單位盡量留意一下，如果真的可以加，我們就敬請期待！」歌迷聽了好開心。

江蕙開唱，全場高喊生日快樂。（寬宏提供）江蕙開唱，全場高喊生日快樂。（寬宏提供）

另外江蕙談到：「也要我們團隊全部要有空才行，這是大工程，希望寬宏努力一點、辛苦一點，看看可不可以加場。」她幽默說：「我也很愛唱好嗎。」還問歌迷：「我加場，你們會來嗎？」全場高喊會，看到全場上萬歌迷手上的福利熊螢光棒燈海很漂亮，江蕙笑說：「螢光棒一搖，我覺得我是個巨星！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中