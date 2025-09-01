萬人齊祝生日快樂 江蕙被拱加場公開喊話「寬宏努力一點」

江蕙演唱會將在小巨蛋畫下句點。（寬宏提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕歷經10年的等待，天后「二姐」江蕙終於在今年８月重新回歸她熱愛的歌唱舞台，將近1個月時間內，她在北高雙蛋唱了23場「無·有」巡迴演唱會，共計吸引約24萬歌迷到場欣賞，推估票房超過13億元，今（1日）晚最終場演出，剛好是江蕙生日，現場上萬歌迷頻頻高喊「生日快樂」，各種祝福布條也寫下「女神二姐生日快樂」等內容，讓她開心頻頻說謝謝。

江蕙今晚獻唱《無言花》等歌曲，首次要開口說話時，台下歌迷就高喊「二姐生日快樂」，她說：「謝謝你們都記得我生日，但是我沒有在過生日的。」另外談到：「真的非常感謝，我真的是完全不敢相信，今天是演唱會最後一場。」台下歌迷高喊「加場」，江蕙笑說：「你當成小巨蛋是我家喔，人家都是排好的。」但也鬆口：「如果能加場，我也很想唱，我請製作單位盡量留意一下，如果真的可以加，我們就敬請期待！」歌迷聽了好開心。

請繼續往下閱讀...

江蕙開唱，全場高喊生日快樂。（寬宏提供）

另外江蕙談到：「也要我們團隊全部要有空才行，這是大工程，希望寬宏努力一點、辛苦一點，看看可不可以加場。」她幽默說：「我也很愛唱好嗎。」還問歌迷：「我加場，你們會來嗎？」全場高喊會，看到全場上萬歌迷手上的福利熊螢光棒燈海很漂亮，江蕙笑說：「螢光棒一搖，我覺得我是個巨星！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法