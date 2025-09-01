江蕙生日「蛋糕勿近」！費玉清帶來「紅粉佳人」 江淑娜讓人認不出

江蕙生日開唱，但她不愛過生日。（寬宏提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕今（1日）是天后江蕙生日，但她個性低調，向來不愛過生日，但熱情的歌迷還是特別集資送上漂亮花禮獻上生日祝福，另外今晚台北最終場，好友費玉清的蝴蝶花禮第四度「變裝」，化身浪漫的「紅粉佳人」，成為入場歌迷搶拍焦點。

江蕙演唱會，好友費玉清送上「紅粉佳人」蝴蝶花禮。（寬宏提供）

由費玉清精心打造的蝴蝶花禮，在今晚換上了迷人的粉紅新裝，各式粉嫩花朵綴以細緻銀粉，宛如蝶翼灑落光影，如夢似幻翩翩起舞。這次江蕙小巨蛋演唱會，費玉清送上的「花蝴蝶」從熱情奔放的紅、充滿朝氣的黃、神秘高雅的紫，一路變裝到今晚溫柔夢幻的粉，蝴蝶花禮每一次現身都吸引觀眾搶拍，而今夜的「紅粉佳人」蝴蝶更隱喻著江蕙出眾的風采與魅力。蝴蝶花禮不僅展現了費玉清的細膩心思與兩人深厚的友誼，也為演唱會留下了溫暖的印記。

江蕙歌迷集資送花祝福，也祝她生日快樂健康。（記者陳慧玲攝）

江蕙不愛過生日，但歌迷送的祝福花牌引用改編她的歌詞寫下：「你若有了解，請你繼續唱，生日快樂，健康平安！」另外今天後台出現多個蛋糕，但全都無法送達江蕙面前，因為她真的不愛過生日。

北高23場演唱會即將在今晚落幕，工作人員透露，江蕙日前曾說這套節目就這樣沒了，好可惜。日前有歌迷大喊「大巨蛋」，希望江蕙能登上大巨蛋讓更多歌迷看她的演出，不過她說：「我是可以啦，但要看有沒有檔期，就我最閒，要看大家有沒有時間。」不過她很擔心長輩歌迷上廁所爬上爬下太辛苦，對於挑戰大巨蛋還在觀望中。

此外，江蕙高雄開唱時，妹妹江淑娜去看了多場，回到台北，她現身的機會少一些，有目擊的工作人員透露，江淑娜很低調，都戴上口罩，全身包緊緊，一般人可能會認不出她來，只有較熟悉的工作人員可以看出是她。

