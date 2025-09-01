晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

江蕙生日「蛋糕勿近」！費玉清帶來「紅粉佳人」 江淑娜讓人認不出

江蕙生日開唱，但她不愛過生日。（寬宏提供）江蕙生日開唱，但她不愛過生日。（寬宏提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕今（1日）是天后江蕙生日，但她個性低調，向來不愛過生日，但熱情的歌迷還是特別集資送上漂亮花禮獻上生日祝福，另外今晚台北最終場，好友費玉清的蝴蝶花禮第四度「變裝」，化身浪漫的「紅粉佳人」，成為入場歌迷搶拍焦點。

江蕙演唱會，好友費玉清送上「紅粉佳人」蝴蝶花禮。（寬宏提供）江蕙演唱會，好友費玉清送上「紅粉佳人」蝴蝶花禮。（寬宏提供）

由費玉清精心打造的蝴蝶花禮，在今晚換上了迷人的粉紅新裝，各式粉嫩花朵綴以細緻銀粉，宛如蝶翼灑落光影，如夢似幻翩翩起舞。這次江蕙小巨蛋演唱會，費玉清送上的「花蝴蝶」從熱情奔放的紅、充滿朝氣的黃、神秘高雅的紫，一路變裝到今晚溫柔夢幻的粉，蝴蝶花禮每一次現身都吸引觀眾搶拍，而今夜的「紅粉佳人」蝴蝶更隱喻著江蕙出眾的風采與魅力。蝴蝶花禮不僅展現了費玉清的細膩心思與兩人深厚的友誼，也為演唱會留下了溫暖的印記。

江蕙歌迷集資送花祝福，也祝她生日快樂健康。（記者陳慧玲攝）江蕙歌迷集資送花祝福，也祝她生日快樂健康。（記者陳慧玲攝）

江蕙不愛過生日，但歌迷送的祝福花牌引用改編她的歌詞寫下：「你若有了解，請你繼續唱，生日快樂，健康平安！」另外今天後台出現多個蛋糕，但全都無法送達江蕙面前，因為她真的不愛過生日。

北高23場演唱會即將在今晚落幕，工作人員透露，江蕙日前曾說這套節目就這樣沒了，好可惜。日前有歌迷大喊「大巨蛋」，希望江蕙能登上大巨蛋讓更多歌迷看她的演出，不過她說：「我是可以啦，但要看有沒有檔期，就我最閒，要看大家有沒有時間。」不過她很擔心長輩歌迷上廁所爬上爬下太辛苦，對於挑戰大巨蛋還在觀望中。

此外，江蕙高雄開唱時，妹妹江淑娜去看了多場，回到台北，她現身的機會少一些，有目擊的工作人員透露，江淑娜很低調，都戴上口罩，全身包緊緊，一般人可能會認不出她來，只有較熟悉的工作人員可以看出是她。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中