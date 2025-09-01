82歲董陽孜手寫金鐘60！《一代宗師》、《看見台灣》片名都出自她手

82歲書法大師董陽孜揮毫「金鐘60」題字。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕第60屆金鐘獎戲劇類主視覺正式亮相，由82歲台灣書法藝術大師董陽孜操刀題寫「金鐘60」標準字。蒼勁筆觸蘊含傳統書法美學，卻同時融入當代設計語彙，其中數字「6」更別具巧思，帶有蛇的意象，呼應今年生肖蛇年，透過書法與設計跨界合作，為盛事注入兼具文化底蘊與未來能量的藝術靈魂。

董陽孜長年致力於將書法轉化為當代視覺語彙，去年更登上紐約大都會博物館，獲《紐約時報》盛讚為「用筆墨寫自由」的藝術家。此次她揮毫的「金鐘60」，搭配設計團隊延伸創意，以螢光黃為主色，延續金鐘金色意象之餘，也象徵未來的無限可能。傳統筆墨與數位色彩交融，呈現「下一秒・未來」的主題精神，讓經典與創新在影視盛典中交會。

矗立於北車大廳的「台北車站」題字，由書法家董陽孜所寫。（資料照）

《一代宗師》片名字跡由董陽孜題寫，剛勁有力，與電影的武俠精神呼應。（資料照，香港明報提供）

其實，董陽孜的筆跡早已深植於台灣人的文化記憶。從台北車站大廳的「台北車站」四字，到雲門舞集、誠品書店、金石堂書局的標誌字體，乃至王家衛電影《一代宗師》、齊柏林紀錄片《看見台灣》、電影《大稻埕》、戲劇《一把青》、舞台劇《孽子》等影視作品片名，都能見到她的字。

《一把青》片名出自董陽孜之手，蒼勁筆觸烘托劇中時代滄桑感。（翻攝自臉書）

