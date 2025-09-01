晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

82歲董陽孜手寫金鐘60！《一代宗師》、《看見台灣》片名都出自她手

82歲書法大師董陽孜揮毫「金鐘60」題字。（翻攝自臉書）82歲書法大師董陽孜揮毫「金鐘60」題字。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕第60屆金鐘獎戲劇類主視覺正式亮相，由82歲台灣書法藝術大師董陽孜操刀題寫「金鐘60」標準字。蒼勁筆觸蘊含傳統書法美學，卻同時融入當代設計語彙，其中數字「6」更別具巧思，帶有蛇的意象，呼應今年生肖蛇年，透過書法與設計跨界合作，為盛事注入兼具文化底蘊與未來能量的藝術靈魂。

董陽孜長年致力於將書法轉化為當代視覺語彙，去年更登上紐約大都會博物館，獲《紐約時報》盛讚為「用筆墨寫自由」的藝術家。此次她揮毫的「金鐘60」，搭配設計團隊延伸創意，以螢光黃為主色，延續金鐘金色意象之餘，也象徵未來的無限可能。傳統筆墨與數位色彩交融，呈現「下一秒・未來」的主題精神，讓經典與創新在影視盛典中交會。

矗立於北車大廳的「台北車站」題字，由書法家董陽孜所寫。（資料照）矗立於北車大廳的「台北車站」題字，由書法家董陽孜所寫。（資料照）

《一代宗師》片名字跡由董陽孜題寫，剛勁有力，與電影的武俠精神呼應。（資料照，香港明報提供）《一代宗師》片名字跡由董陽孜題寫，剛勁有力，與電影的武俠精神呼應。（資料照，香港明報提供）

其實，董陽孜的筆跡早已深植於台灣人的文化記憶。從台北車站大廳的「台北車站」四字，到雲門舞集、誠品書店、金石堂書局的標誌字體，乃至王家衛電影《一代宗師》、齊柏林紀錄片《看見台灣》、電影《大稻埕》、戲劇《一把青》、舞台劇《孽子》等影視作品片名，都能見到她的字。

《一把青》片名出自董陽孜之手，蒼勁筆觸烘托劇中時代滄桑感。（翻攝自臉書）《一把青》片名出自董陽孜之手，蒼勁筆觸烘托劇中時代滄桑感。（翻攝自臉書）

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中