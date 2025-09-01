晴時多雲

娛樂 最新消息

理科太太懶理「跌落神壇」說 誤傳私照給韓方忙到失神

Red Velvet成員JOY擔任代言人。（記者王文麟攝）Red Velvet成員JOY擔任代言人。（記者王文麟攝）

〔記者鍾志均／台北報導〕網紅「理科太太」創立保健品牌，今（1）舉辦記者會，邀請Red Velvet成員JOY擔任代言人；近日她遭486先生點名「跌落神壇」，理科太太正經回說，「隨便怎麼說，身分轉換是一定的，我一直在認真工作！」透露光是接洽JOY，前後就花了大半年。

網紅「理科太太」近日她遭486先生點名「跌落神壇」。（資料照，記者潘少棠攝）網紅「理科太太」近日她遭486先生點名「跌落神壇」。（資料照，記者潘少棠攝）

486先生日前發文點名理科太太以及蔡阿嘎，其中理科太太被指「崩壞」兩大原因，其一是理科太太爆紅後節目科普內容錯誤百出，另一點是她爆紅後「狂接業配」沒慎選商品，導致影響口碑信譽。

對於「跌落神壇」說，理科太太謙稱：「比我有能力、比我會做網路影片的人太多了，我現在不覺得自己是網紅，比較像是專注在經營（品牌）。」至於被拿來和蔡阿嘎比較，她坦言對方已經是「常青樹」，自己已不算同業。

Red Velvet成員JOY擔任代言人。（記者王文麟攝）Red Velvet成員JOY擔任代言人。（記者王文麟攝）

理科太太分享這次邀請韓星代言原因，其一是希望自創品牌能闖進美國市場，發現美國當地都在看《Kpop 獵魔女團》，認為韓星適合開發國際市場，強調並不是因為台灣藝人不紅。

她也提到，和韓方交手過程繁瑣，韓國人很重視細節，打趣透露有次不小心將兒子照片傳出去，對方認真詢問「是要加進去企劃嗎？」讓她直呼根本忙昏頭。

