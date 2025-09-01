洪詩二寶呱呱墜地進入倒數 孕期辛酸全說了

洪詩透露經常感到恥骨痛與肚子緊繃，孕程挑戰比第一次更大。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕女星洪詩2023年和演員李運慶完成登記結婚，隔年初誕下女兒「哺哺」，不到一年半又迎來二寶的喜訊。目前她已懷孕超過8個月。只是這次孕期身體狀況與第一次大不相同，讓她坦言辛苦不少，想和同樣預產期在10月初的孕媽咪交流近況。

洪詩挺8個月孕肚，分享孕期不適。（翻攝自臉書）

洪詩指出，這一胎從很早開始就有明顯的恥骨疼痛感，和懷哺哺時後期才偶爾出現的情況截然不同。她也經常覺得寶寶位置偏高，導致坐姿只要稍微彎腰就會感到不舒服。此外，隨著孕程進入尾聲，她還出現走動時肚子緊繃發硬的狀況，讓她不禁感嘆，這次懷孕明顯比第一次更累。洪詩也半開玩笑地說，可能除了年紀因素外，更大原因是同時要照顧大寶，難以專心調養自己。

談到這段孕期經驗，她特別向媽媽們致敬，認為光是懷孕就已經不容易，如果同時還要帶著大寶，更需要極大的耐心與毅力。洪詩也感謝老公李運慶一路陪伴，直說幸虧有「隊友」幫忙，否則真的不知該如何應對。最後，她不忘向所有母親喊話：「媽媽們辛苦了。」

