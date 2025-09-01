晴時多雲

娛樂 最新消息

《96分鐘》高鐵CP人潮擠爆北中南 林柏宏成「天然特效藥」

宋芸樺（右）、林柏宏趁《96分鐘》正式上映前勤跑宣傳，和影迷近距離互動。（華影國際提供）宋芸樺（右）、林柏宏趁《96分鐘》正式上映前勤跑宣傳，和影迷近距離互動。（華影國際提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕台灣「高鐵」災難動作片《96分鐘》將在台上映，林柏宏、宋芸樺化身「最強宣傳CP」，上週末起展開全台宣傳行程，舉辦戲院七夕特別場、見面會，驚喜現身台北信義區、高雄駁二與台中逢甲夜市，狂掀追星人潮。

《96分鐘》上週末北中南展開宣傳，在戲院特別場中，林柏宏、宋芸樺和幸運觀眾大玩情話環節，還貼心逐一合照，陪上千名影迷渡過專屬情人節，寵粉指數爆表，有粉絲發文分享：「看到林柏宏，感冒瞬間就好了！」魅力無法擋。

林柏宏、宋芸樺為宣傳《96分鐘》來到高雄現身特別場映後與影迷互動。（華影國際提供）林柏宏、宋芸樺為宣傳《96分鐘》來到高雄現身特別場映後與影迷互動。（華影國際提供）

此外，《96分鐘》與相信音樂合作，推出4首宣傳曲，其中全球宣傳曲《What Am I Fighting For》由金曲製造機蕭秉治與靈魂系歌姬法蘭Fran首度合唱，單曲已於各大音樂串流平台上架。

《What Am I Fighting For》呼應電影中角色面臨危機時的掙扎與選擇，蕭秉治表示：「歌曲傳遞的是在倒數時刻依然勇敢堅持的力量，錄音時不自覺把自己帶進角色裡。」法蘭則說：「副歌有一句歌詞讓我特別感動，腦中會浮現片中角色拼命守護彼此的畫面，情緒很澎湃。」《96分鐘》將於9月5日在台上映。

