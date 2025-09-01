江蕙生日迎小巨蛋最終場 「害她嚇到尖叫的天后」今發聲了

江蕙今晚將在小巨蛋舉辦最終場演唱會。（寬宏提供）

〔記者陳慧玲／台北報導〕天后江蕙今（1日）晚要在小巨蛋舉辦最終場演唱會，北高共23場演出就要落幕，不少看過演唱會的歌迷都回味不已，就連資深天后黃鶯鶯也對江蕙的唱功讚嘆不已。

今天剛好也是江蕙生日，而比她早3天過生日的黃鶯鶯，日前去聽完江蕙演唱會後，也在今天於社群分享心得，她大讚：「江蕙的歌聲溫柔亮麗、婉轉又感性，台語歌曲在她的詮釋下顯得格外美麗。當《哭砂》熟悉的旋律響起，像從時光深處緩緩流淌而來，把心裡的酸甜苦辣都唱了出來，很溫暖的歌聲、很美的台語歌曲、十分感動的夜晚。」

主要是這次江蕙巡演，演出曲目中唯一的國語歌曲，就是翻唱自黃鶯鶯的經典歌曲《哭砂》，這也是江蕙向這首歌的已故創作人林秋離致敬的歌曲，前幾天演唱會上得知《哭砂》原唱人黃鶯鶯坐在台下，還把江蕙嚇到尖叫，開玩笑說不敢唱了，想要跳過這首歌，但最終還是完美唱完這首好歌。

