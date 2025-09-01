假訊息太氾濫！公媒攜手打造「可信AI聊天機器人」

公共媒體AI Chatbot合作記者會（左起）公視臺語台台長呂東熹、客台台長向盛言、華視總經理劉昌德、公視總經理徐秋華、公廣集團董事長胡元輝、中研院資訊所古倫維博士、中央社社長胡婉玲、央廣董事長賴秀如、原文會董事長瑪拉歐斯。（公視提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕台灣公共媒體邁入AI時代！公廣集團今（1日）攜手中央社、央廣、原視、華視、客家台、台語台等共同宣布啟動「公共媒體AI Chatbot合作計畫」，打造首個由台灣公信力媒體聯合推出的可信資訊AI聊天機器人，目標在2026年底前完成。

公共媒體AI Chatbot合作計畫發起人、公廣集團董事長胡元輝在記者會上發表。（公視提供）

發起人、公廣集團董事長胡元輝強調，這是台灣公共媒體首度齊聚，向社會共同宣示：「今天不只是公媒的重要日子，更是台灣媒體發展史的重要時刻。」計畫將透過跨媒體工作小組，整合公媒新聞資料庫與可授權的政府、NGO資訊，讓AI成為民眾獲取正確資訊的新入口，對抗假消息氾濫。

公共媒體AI Chatbot合作計畫發起人、公廣集團董事長胡元輝在記者會上致詞。（公視提供）

台灣已連續10年蟬聯「受境外假訊息影響最嚴重國家」，研究更顯示超過8成民眾過去一年收過假訊息。胡元輝指出，合作計畫的三大目標是「提升可信資訊傳播力、加速公媒數位轉型，以及發揮AI科技的正面潛能」。

公共媒體AI Chatbot合作記者會，央廣董事長賴秀如致詞。（公視提供）

公視總經理徐秋華則表示，公媒是最受信任的新聞來源之一，理應在數位時代扮演引領角色。央廣董事長賴秀如也分享，央廣已嘗試AI服務新住民新聞，希望藉此計畫累積更多社會信任。

公共媒體AI Chatbot合作記者會，中央社社長胡婉玲致詞。（公視提供）

中央社社長胡婉玲則說：「優秀新聞就是明天可信賴資訊的基石。」她提到中央社擁有超過35年的可用資訊，將是這項合作的強大資源。原文會董事長瑪拉歐斯也強調，這項計畫能讓科技同時服務受眾與文化。

公共媒體AI Chatbot合作記者會，原文會董事長瑪拉歐斯致詞。（公視提供）

公共媒體AI Chatbot合作記者會，技術顧問、中研院資訊所古倫維發表簡報。（公視提供）

在技術層面，中央研究院古倫維教授受邀擔任顧問，將利用自然語言處理與強化學習技術，結合公媒海量真實新聞資料，訓練可信AI模型。她認為這將大幅提高台灣真實資訊的傳播效率，並直言「期待事實跑得比謠言快」。

公共媒體AI Chatbot合作記者會（左起）公視臺語台台長呂東熹、客台台長向盛言、華視總經理劉昌德、公視總經理徐秋華、中央社社長胡婉玲、央廣董事長賴秀如、原文會董事長瑪拉歐斯、公廣集團董事長胡元輝。（公視提供）

放眼國際，瑞典《Aftonbladet》、英國《金融時報》與美國《華盛頓郵報》皆已推出AI聊天機器人，為讀者快速解答問題。胡元輝指出，公共媒體雖無法拒絕AI浪潮，但有責任引導科技正向發展，「作為追求美好的力量，公媒要合力共建可信資訊生態。」

