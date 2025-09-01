晴時多雲

娛樂 最新消息

（懶人包）AAA完整137人卡司陣容！最便宜票價1980 售票資訊一次看

AAA主視覺。（STARNEWS提供）AAA主視覺。（STARNEWS提供）

葉姵妤／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國Asia Artist Awards（AAA）將於12月6日在高雄世運主場館登場，隔天12月7日則緊接舉辦ACON 2025音樂節，今年適逢AAA 10年週年，更是首次移師台灣舉辦，主辦單位今天（1日）公開最後一波出席與演出名單，總共137人將齊聚南台灣，將是一大盛宴。

AAA將在高雄世運主場館舉行。（STARNEWS提供）AAA將在高雄世運主場館舉行。（STARNEWS提供）

一、時間、地點

AAA頒獎典禮：12月6日（六）高雄世運主場館

ACON 2025音樂節：12月7日（日）高雄世運主場館

二、票價、售票系統

票價分別為新台幣5980元、4980元、3980元、2980元、1980元，以及身障席2490元。

➤NOL ticket（interpark Global）

售票時間：9月6日（六）13:00（GMT+8）

※ 更多詳情請「點擊連結」瞭解更多。

➤三星星粉獨享｜保留席次專區

售票時間：9月11日 07:00-23:59（GMT+8）

※ 更多詳情請點擊連結瞭解更多。

➤ibon售票系統 正式開賣

售票時間：9月13日 11:00（GMT+8）

※ 更多詳情請點擊連結瞭解更多

三、卡司陣容

朴寶劍、IU、潤娥、金裕貞、惠利、李伊庚、車珠英、李浚赫、秋泳愚、姜有皙、文素利、朴允浩、嚴志媛、崔代勳、佐藤健。歌手方面則匯集RIIZE、LE SSERAFIM、Stray Kids、IVE、MONSTA X、WOODZ、ATEEZ、CRAVITY、TWS、QWER、xikers、KISS OF LIFE、Yena、NEXZ、Chanmina、林俊傑。

典禮由IVE成員張員瑛與2PM的李俊昊共同主持，而ACON音樂節則邀請李濬榮、i-dle舒華、CRAVITY的Allen與KiiiKiii的Sui搭檔主持。

AAA卡司陣容出爐。（翻攝自X）AAA卡司陣容出爐。（翻攝自X）

四、座位圖

AAA座位票價圖。（STARNEWS提供）AAA座位票價圖。（STARNEWS提供）

點圖放大header
點圖放大body

