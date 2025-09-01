嘉義阿婆粉圓冰停業1年 《角頭》劇組集體送暖獻真心

《角頭－鬥陣欸》劇組前往嘉義宣傳時，再度力挺嘉義阿婆粉圓冰。（曼尼娛樂提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕《角頭－鬥陣欸》延續去年《角頭－大橋頭》氣勢，上映不到兩週賣破1.4億；去年《大橋頭》到嘉義宣傳時，「監製」宏哥張威縯率眾演員造訪「嘉義阿婆粉圓冰」，好吃又大碗讓劇組難忘不已，今年再度率隊造訪，不料冰店停業近一年，阿婆近況曝光。

時隔一年，《角頭－鬥陣欸》再訪嘉義，希望與高齡84歲的粉圓冰阿婆再次見面，不料得知冰店已停業近一年，除了阿婆不小心因燙傷住院才剛康復，最大原因是遮雨棚因颱風重創損壞。

嘉義阿婆粉圓冰開心迎接《角頭－鬥陣欸》劇組造訪，網讚超暖心。（曼尼娛樂提供）

監製宏哥得知後，立刻委託在地友人一天之內修繕店面，讓阿婆有全新電動遮雨棚可以使用，並再度率領全劇組人員造訪擔任一日店長。高捷幫忙裝滿碎冰、粉圓並淋上黑糖糖漿，林真亦幫忙拿碗、王宣幫忙分送給在場人員，猶如電影裡的人物開設《角頭》冰店。

重新營業的冰店吸引許多民眾圍觀更當場見證：「這間休息很久了，沒想到又開了！」高捷、王識賢等演員不時陪著阿婆聊天，並祝福她身體健康，希望下次再來嘉義看她，阿婆開心致謝：「功德無量！」消息一出之後，網友狂讚：「感謝善心，愛的循環」、「世界還是充滿很多善意的」、「足甘心」、「真的很有心」、「善念的社會有你們而溫暖」。

