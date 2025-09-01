AAA票價公開！消息釋出全網看傻：認真嗎

南韓年度盛典AAA將於12月6日與7日，在高雄國家體育場舉行。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕亞洲年度矚目的娛樂盛典「2025 Asia Artist Awards（AAA）」，將於12月6日首度在台灣高雄國家體育場舉辦，隔日緊接登場的還有「ACON 2025 音樂節」。適逢十週年紀念，今年的AAA消息甫曝光便掀起全球K-POP與戲劇粉絲的高度討論，高雄一夕之間成為國際矚目的追星焦點。

主辦單位今（1）日公布最終演出名單，並同步揭曉完整票價與座位圖。門票分為新台幣5980元、4980元、3980元、2980元、1980元，以及身障席2490元，多元價位設計，讓粉絲能依需求選擇最佳觀賞體驗。AAA頒獎典禮於9月6號下午1點在系統NOL ticket （interpark Global）開賣，9月13日上午11點則將透過ibon售票系統全面開賣，而三星粉絲專屬保留區則在9月11日上午7點率先開放，勢必引爆新一輪搶票大戰。

主辦單位今（1）日下午揭曉完整票價與座位圖。（翻攝自IG）

官方消息一出，立刻掀起網友關注及討論，興奮留言：「天啊太便宜啦」、「竟然覺得有點便宜」、「完蛋了竟然覺得不貴」、「這價格在認真嗎」、「沒出到8000好有良心」。

