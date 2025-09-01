大霈路邊挖寶超狂！撿過二手法國木椅 結局卻令人心碎

大霈出席2025台北古蹟日活動，分享最愛的古蹟景點與「挖寶」趣事。（記者侯家瑜攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕2025年台北古蹟日今正式起跑，代言人「大霈」李霈瑜現身活動現場，以她最愛的老建築分享獨特觀點。大霈笑說雖然手上同時忙三個節目，但只要假日有空，就喜歡往古蹟相關景點跑，尤其推薦北門附近的鐵道博物館，「裡面有完整保存的車廂，還能體驗搭乘，真的很有時代感！」

大霈呼籲大家透過古蹟日重新發現台北的歷史魅力。（記者侯家瑜攝）

大霈表示，以前總覺得帶外國朋友來台北只能走101、夜市或象山，但現在會帶大家走訪古色古香的老建築，「像松菸園區就很適合，能感受到台北的歷史底蘊。」至於古著服飾她興趣不大，但只要路上看到「已通知清潔隊」的紙條，就會停下來「挖寶」。她分享自己撿過法國木椅、鏡子甚至實木斗櫃，「最喜歡的木椅卻因木材有蛀蟲，最後隨歲月化掉，真的很可惜。」

談到國外旅遊，大霈最愛去日本京都感受傳統氛圍，加拿大則讓她驚豔於北歐風家具。她甚至一度萌生在台灣開進口傢俱店的念頭，「不過一張椅子就要上萬元，成本太高只好放棄。」熱愛老建築的她，也呼籲更多人透過古蹟日活動認識台北的歷史之美。

