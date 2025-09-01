晴時多雲

娛樂 最新消息

李千娜「學生時期嫩照」曝光 校花顏值掀轟動

導師李千娜自曝校花級舊照掀全場驚呼。（踢帕娛樂提供）導師李千娜自曝校花級舊照掀全場驚呼。（踢帕娛樂提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕《大學聲》本集特別邀請歌手李千娜擔任導師，她在節目中選擇擔任「訓導主任」一角，直言會用比較嚴格的態度來看待選手表現。節目一開場，她大方公開求學時期照片，清新脫俗的校花氣質瞬間驚豔眾人。

由於李千娜從前也是選秀節目《超級星光大道》出身，她分享自己當年站上舞台的心情，表示非常能理解選手的緊張與壓力，並暖心勉勵大家：「比賽只是過程，不是人生的結果，最重要的是要享受舞台。」

李千娜學生時期照片。（踢帕娛樂提供）李千娜學生時期照片。（踢帕娛樂提供）

比賽過程中笑點與驚喜齊飛。一位選手憑誠懇動人的歌聲獲得導師盛讚，不料講評結束後向李千娜告白：「老師，你很漂亮！」瞬間引爆全場笑聲。其他導師則「吃醋」接話：「剛剛怎麼沒有稱讚我？」甚至打趣喊著要「立刻改分數」，令舞台氣氛熱烈又逗趣。

選手飛馬來西亞勇奪世界旗袍協會選美冠軍。（踢帕娛樂提供）選手飛馬來西亞勇奪世界旗袍協會選美冠軍。（踢帕娛樂提供）

另一位選手則以亮眼背景掀起話題。他在前集參賽時雖然感冒發燒，但歌唱實力仍驚豔全場，本集再度回歸舞台，更透露自己遠赴馬來西亞參加由世界旗袍協會舉辦的國際選美比賽，最終勇奪冠軍。她謙虛笑回：「這個比賽比的其實是自信與內在啦。」隨後帶來艾怡良的單程車票，再次征服眾多觀眾與導師。

