不只三角戀那麼簡單 《天作之合》超好評奪全台新片冠軍

葉姵妤／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕由《之前的我們》導演席琳宋執導，今年備受各界讚譽的年度愛情新片《天作之合》，上週五（8月29日）七夕情人節在台正式上映，瞬間成為週末討論度最高的約會話題。不少影迷大讚是今年最動人的愛情喜劇，在好口碑持續延燒之下，首週末破台幣400萬，勇奪全台新片票房冠軍。



達珂塔強生（右）在《天作之合》碰上佩德羅帕斯卡飾演的多金單身漢。（索尼影業提供）

電影集合達珂塔強生、克里斯伊凡與佩德羅帕斯卡高顏值夢幻組合大談揪心三角戀，以不同的面向探討人生的價值、物質與愛情，開片成績也大幅超越導演席琳宋奧斯卡獎提名前作《之前的我們》，奠定年度愛情經典的地位。

請繼續往下閱讀...

電影《天作之合》有不少情節出自導演席琳宋親身經歷。（索尼影業提供）

《天作之合》和導演席琳宋前作一樣改編自她的自身經驗，在成為舉世聞名的新銳導演之前，她也是一位媒合客戶的愛情顧問，這項工作經歷讓她對於人性有了完全不同的認識，「整個概念就是要在市場裡撈到最大的價值，我就像在扮演股市交易員一樣。」

席琳宋回憶道：「理論上，這根本不該跟你最後會跟誰合葬扯上關係。但有趣的是，當大家談理想伴侶時，那種語氣聽起來就像在討論自己想買什麼樣的車子或房子，措辭幾乎一模一樣。我當時完全被這種強烈的落差感給震住了。」

達珂塔強生（左）、克里斯伊凡在《天作之合》飾演彼此前任，再度相遇後思考愛的意義。（索尼影業提供）

片中，席琳宋以精準的角度剖析現代愛情的面貌，字字金句的台詞既真實又扎心，深深感動許多仍舊在尋找愛情的觀眾，在訪談中她談到：「愛情本來就無法用數學算得通，而這種矛盾正是這部電影的核心所在。這部片想講的，就是愛情這種不可能、矛盾、又神秘的東西。」《天作之合》全台熱映中。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法