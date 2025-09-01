AV界L級庵姬花突拋驚人操作 引退疑雲再起全粉崩潰

女優庵姬花被日本AV界稱為「最後希望」。（翻攝自X）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕曾被譽為日本AV界「最後希望」的庵姬花（庵ひめか），近期在社群上投下震撼彈。她不僅宣布退出所屬事務所，還表態將刪除經營三年的X帳號，33萬粉絲累積的超高人氣將全數歸零。讓許多支持者直呼難以接受，擔心她會就此淡出成人界。

庵姬花自2022年9月出道，憑藉153公分的嬌小身形與傲人L罩杯火速爆紅，短短不到三年便橫掃排行榜，作品更被不少台日網友封為「實用度最高」。除了片場表現搶眼，她在社群經營上也頗具影響力，短時間內聚集大批粉絲，人氣直線上升。

庵姬花8月11日突然宣布退出事務所，並發文預告將刪除帳號。（翻攝自X）

雖然她強調未來在短期內不會推出新作，但仍會在日本與海外繼續參與相關活動，外界猜測她可能只是暫停腳步，而非徹底隱退。目前她已開設新帳號「ひめか」，幾天內便吸引數萬人追蹤，人氣依舊火熱，也讓粉絲燃起一絲希望。

